Salvinis Video-Fail: Spot soll für Sicherheit werben – doch etwas ging vergessen

Sicherheits-Werbung ohne Sicherheitsgurt: Ein von Verkehrsminister Matteo Salvini gepostetes Video für Fahrsicherheit hat am Mittwoch in Italien für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Darstellerinnen in dem Video, das junge Autofahrer dazu aufrufen sollte, ihre Handys wegzulegen, sind nicht angeschnallt.

Sicherheitsgurte? Eher nicht … Bild: x/matteosalvinimi

Das für das italienische Verkehrsministerium produzierte Video zeigt vier junge Frauen, die in einem Auto unterwegs sind, als die Beifahrerin ein Video auf ihrem Handy zeigt.

Die Fahrerin wird vor die Wahl gestellt, sich das Video sofort oder später anzusehen, wenn sie nicht mehr am Steuer sitzt. Wenn sich die Fahrerin dafür entscheidet, das Video anzusehen, verunglückt das Auto. Entscheidet sie sich hingegen dafür, es später anzusehen, wird der Unfall vermieden.

Hier kannst du das Video sehen: Video: watson

Doch die Zuschauer bemerkten schnell ein Problem: «Matteo Salvini, die jungen Frauen haben vergessen, sich anzuschnallen», schrieb die Politikerin Giulia Pastorella im Onlinedienst X, ehemals Twitter.

Salvini ist der für Verkehr zuständige stellvertretende Ministerpräsident und schrieb zum Start der Kampagne auf X: «Treffen Sie die einzig mögliche Entscheidung, denn es geht um Ihr Leben und die Leben anderer.»

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP räumte das italienische Verkehrsministerium einen «möglichen Fehler» in der Kampagne ein. Sie sollte auf die drei Hauptunfallursachen junger Fahrer aufmerksam machen: die Nutzung von Smartphones, überhöhte Geschwindigkeit und der Konsum von Alkohol oder Drogen. (sda/afp)