Erdbeben erschüttert japanische Halbinsel

Ein Erdbeben der Stärke 6,6 hat die nahe Tokio gelegene Halbinsel Izu erschüttert. Die Meteorologische Behörde gab am Donnerstag eine Warnung vor einer ein Meter hohen Tsunami-Welle aus. Die Bewohner wurden aufgefordert, sich von der Küste zu entfernen. Berichte über möglicher Schäden lagen zunächst nicht vor. Japan ist eines der am stärksten von Erdbeben gefährdeten Länder der Welt. (sda/dpa)

Wie Leonardo DiCaprios Ex-Freundin wegen eines Box-Kampfs durch den Dreck gezogen wird

Am 14. Oktober stehen sich Youtuber Logan Paul und MMA-Kämpfer Dillon Danis im Box-Ring gegenüber. Das Interesse für den Kampf hielt sich zunächst in Grenzen, bis Davis zu einem Schlag tief unter die Gürtellinie ausholte und sich dabei einer alten Rhetorik bediente.

Das Interesse am Boxkampf zwischen Youtuber Logan Paul und Mixed Martial Artist Dillon Danis hielt sich zunächst in Grenzen. Höchstens die Fans von Logan Paul, der auf Youtube über 23 Millionen Abonnenten hat, fieberten dem Event am 14. Oktober entgegen. Das änderte sich, als Dillon Danis ganz tief in die Provokations-Kiste griff.