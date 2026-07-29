Nach stundenlangem Rettungseinsatz seien in der Nacht zwei Frauen tot geborgen worden, berichtete der TV-Sender NHK. Bild: keystone

Tote nach Erdbeben in Japan geborgen: Eplosion in Einkaufszentrum wohl durch Gasleck

Bei der verheerenden Explosion in einem japanischen Einkaufszentrum infolge des schweren Erdbebens im Südwesten des Landes sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.

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Nach stundenlangem Rettungseinsatz seien in der Nacht zwei Frauen tot geborgen worden, berichtete der TV-Sender NHK. Bei einer weiteren Person sei «Herz- und Atemstillstand» diagnostiziert worden. Das ist eine in Japan übliche Formulierung, bevor der Tod von Menschen von einem Arzt bestätigt wird. Fünf weitere Menschen wurden verletzt geborgen.

Explosion vermutlich durch Gasleck verursacht

Als Ursache für die Explosion nach dem Erdbeben der Stärke 7,1, das die Präfektur Kumamoto auf Japans südwestlicher Hauptinsel Kyushu am Dienstagnachmittag (Ortszeit) erschüttert hatte, wird ein Gasleck vermutet. NHK zeigte im Fernsehen Aufnahmen eines Autofahrers vom Moment der enormen Explosion, die Decken und Wände einstürzen liess und das Stahlgerüst des Gebäudes freilegte. Laut dem Betreiber waren Mitarbeiter und Kunden zu diesem Zeitpunkt bereits wegen des Bebens aus dem Einkaufszentrum evakuiert worden.

Durch das Beben wurden auch mehrere andere Gebäude und Strassen in der Region beschädigt, Dutzende Menschen erlitten örtlichen Medienberichten zufolge Verletzungen. In einer Papierfabrik stürzte ein Schornstein ein. Auch dort wurden zwei Personen mit Herz- und Atemstillstand aufgefunden, wie NHK am nächsten Morgen berichtete. Mehrere Menschen galt zunächst als vermisst.

Die Präfektur Kumamoto war bereits vor zehn Jahren von einem ebenfalls schweren Erdbeben der Stärke 7,3 heimgesucht worden. Dutzende Menschen kamen damals ums Leben, Zehntausende mussten zeitweise in Notunterkünften untergebracht werden. (sda/dpa)