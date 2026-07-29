klar18°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesundheit

Justierung bei Anerkennung ausländischer Osteopathie-Diplomen nötig

Remobilization of knee joint and leg of woman during physical therapy
Osteopathen in der Schweiz müssten fähig sein, eine erste Diagnose zu stellen, da sie als sogenannte Erstversorger gelten.Bild: Imago

Justierung bei Anerkennung ausländischer Osteopathie-Diplomen nötig

28.07.2026, 23:5929.07.2026, 01:34

Das Bundesverwaltungsgericht hat ein in Deutschland erworbenes Osteopathie-Diplom als weitgehend gleichwertig mit einem Schweizer Abschluss eingestuft. Lediglich eine Lücke muss mit einer gezielten Massnahme geschlossen werden.

Das Bundesverwaltungsgericht hiess die Beschwerde einer Betroffenen gut und hob eine Verfügung des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) vom Januar 2024 auf. Das SRK ist vom Bund mit der Anerkennung von Diplomen beauftragt.

Eine wesentliche Lücke bestehe bei der sogenannten Erstversorgerrolle, schreibt das Bundesverwaltungsgericht. Osteopathen in der Schweiz müssten fähig sein, eine erste Diagnose zu stellen, da sie als sogenannte Erstversorger gelten. In diesem Punkt sei die deutsche Ausbildung nicht ausreichend

Das SRK müsse nun eine gezielte Ausgleichsmassnahme für diesen Bereich festlegen. Eine vollständige Verweigerung der Anerkennung sei nicht gerechtfertigt. Dem Urteil ging ein mehrjähriger Rechtsstreit voraus. (sda)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die eindrucksvollsten Bilder der Waldbrände in Frankreich und Spanien
1 / 17
Die eindrucksvollsten Bilder der Waldbrände in Frankreich und Spanien

Auch in der Nacht auf Montag, den 27. Juli 2026, brennen die Flammen im französischen Département Gironde weiter.
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Brände in Südfrankreich wüten weiter – Videos zeigen die Brandherde
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Nach CSD-Anschlag: So steht es um die Sicherheit an der Street Parade
In knapp zwei Wochen füllt sich die Stadt Zürich wieder mit Technofans. Nach dem Terroranschlag in Berlin vergangenes Wochenende richtet sich die Aufmerksamkeit in Zürich auf das Sicherheitskonzept.
Hunderttausende Menschen strömen am 8. August nach Zürich, um an der Street Parade zu feiern. Zugangskontrollen gibt es nicht. Das war auch am Christopher Street Day in Berlin so, wo es am Wochenende zu einem Terroranschlag kam. Eine Frau starb, knapp 30 Personen wurden verletzt.
Zur Story