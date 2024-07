Joe Biden: US-Demokrat fordert Präsidenten zum Rückzug auf

Joe Biden sah im TV-Duell gegen Donald Trump alt aus. Jetzt äussern erste Demokraten Zweifel – und fordern ihn zum Rückzug auf.

Jakob Hartung / t-online

Ein erster Kongressabgeordneter der US-Demokraten fordert Joe Biden zum Rückzug von seiner Präsidentschaftskandidatur auf. Der Abgeordnete im Repräsentantenhaus Lloyd Doggett (77) aus dem Bundesstaat Texas äusserte am Dienstag in einer Erklärung die Hoffnung, dass Biden «die schmerzhafte und schwierige Entscheidung» treffen werde, aus dem Rennen «auszusteigen». «Ich fordere ihn respektvoll dazu auf», fügte Doggett hinzu.

Biden habe viel im In- und Ausland erreicht und das Land nach Pandemie und den Jahren unter Trump wiederaufgebaut. «Doch seit mehr als einem Jahr zeigen sich viele Amerikaner unzufrieden mit ihrer Wahlentscheidung», so Doggett. Biden liege deutlich hinter Trump und sein Auftritt in der Debatte habe keine Trendwende eingeleitet.

«Unsere wichtigste Überlegung muss sein, wer die grösste Hoffnung hat, unsere Demokratie vor einer autoritären Machtübernahme durch einen Kriminellen und seine Bande zu retten», schreibt der Demokrat. «Präsident Biden hat unsere Demokratie gerettet, indem er uns im Jahr 2020 vor Trump bewahrt hat. Er darf uns 2024 nicht an Trump ausliefern.»

Auch Nancy Pelosi hat sich zu Bidens Auftritt im Duell gegen Trump geäussert. Die Demokratin und ehemalige Sprecherin das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten sagte: «Es ist eine legitime Frage, ob Biden eine Episode hatte oder an einer Krankheit leidet.» Ihrer Meinung nach müssten beide Kandidaten Rechenschaft über ihre körperliche und geistige Gesundheit ablegen.

