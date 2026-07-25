sonnig12°
DE | FR
burger
International
Justiz

Venezuela tritt aus Internationalem Strafgerichtshof aus

Venezuela tritt aus Internationalem Strafgerichtshof aus

25.07.2026, 06:3525.07.2026, 06:35

Venezuela hat seinen Austritt aus dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) angekündigt. Auf Anweisung der amtierenden Präsidentin Delcy Rodríguez habe Venezuela dem UN-Generalsekretär António Guterres «seine feste und unwiderrufliche Entscheidung mitgeteilt, (...) den endgültigen Austritt aus dem IStGH einzuleiten», erklärte der venezolanische Aussenminister Félix Plasencia auf der Plattform X.

epa13082092 Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, speaks during a press conference, where she thanked the 147 countries and &#039;international artists, including Bad Bunny among others, who ...
Venezuelas Präsidentin Delcy Rodríguez.Bild: keystone

Die Regierung des südamerikanischen Landes begründete ihren Schritt damit, dass der Gerichtshof im niederländischen Den Haag die Länder des Globalen Südens benachteilige. «Venezuela ist der Ansicht, dass das Vorgehen des Gerichtshofs auf einer nachweislichen geografischen Voreingenommenheit beruht, die dazu geführt hat, dass sich seine Arbeit unverhältnismässig stark auf afrikanische und lateinamerikanische Länder konzentriert hat», heisst es in der Erklärung.

Plasencia warf dem Gericht eine «Verfolgung des venezolanischen Volkes» vor. Die Institution verschärfe Ungleichheiten, die die internationale Justiz eigentlich beseitigen sollte.

Seit Jahren Ermittlungen gegen Venezuela

Das Weltstrafgericht ermittelt seit Jahren wegen mutmasslicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Venezuela. Dabei geht es um die gewaltsame Unterdrückung von Protesten durch Sicherheitskräfte und Militär vor neun Jahren. Im Dezember vorigen Jahres schloss die Staatsanwaltschaft des IStGH ihr Büro in Caracas, da es keine ausreichende Kooperationsbereitschaft sah. Das venezolanische Parlament beschloss daraufhin, den Austritt des Landes auf den Weg zu bringen.

Der Austritt eines Staates beim Internationalen Strafgerichtshof tritt nach dem Rom-Statut ein Jahr nach dem Zeitpunkt in Kraft, an dem der UN-Generalsekretär die formelle Mitteilung erhalten hat. Das Rom-Statut begründet die Zuständigkeit des Gerichts für Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verbrechen der Aggression. (sda/dpa)

Mehr aus Venezuela:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wunderrettung in Venezuela – Mann nach über sieben Tagen geborgen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
Andrew Tate flext mit Haftbedingungen – und erntet eine Menge Spott
Nach der Verhaftung von Frauenhass-Influencer Andrew Tate und seinem Bruder Tristan in den USA twittert dieser über seine angeblich extrem harten Haftbedingungen. Dabei gibt es aber Ungereimtheiten – der Spott im Netz liess nicht lange auf sich warten.
Macho-Influencer Andrew Tate und sein Bruder Tristan wurden kürzlich in den USA verhaftet. Den beiden droht die Auslieferung nach Grossbritannien, wo sie wegen verschiedener Delikte angeklagt sind. Unter anderem werden den Skandalbrüdern Vergewaltigungen, Menschenhandel und Körperverletzung vorgeworfen. Mehr dazu liest du hier:
Zur Story