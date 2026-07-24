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Ukraine: Russland hat im Donezk-Gebiet einen Kriegsgefangenen erschossen

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Russische Soldaten beim Training in der sogenannten Volksrepublik Donezk, einem ukrainischen Gebiet, das im September 2022 von Russland völkerrechtswidrig annektiert wurde. (Symbolbild) Bild: www.imago-images.de

Ukraine: Russland hat Kriegsgefangenen erschossen

24.07.2026, 14:4224.07.2026, 14:42

Ukrainische Behörden werfen Russland vor, einen weiteren Kriegsgefangenen erschossen zu haben. Russische Militärs hätten einen Soldaten der ukrainischen Streitkräfte beim Dorf Jalta im Gebiet Donezk gefangen genommen, teilte die regionale Staatsanwaltschaft mit.

Auf Befehl eines Vorgesetzten habe ein russischer Soldat den ukrainischen Armeeangehörigen nach einem Verhör erschossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt demnach wegen des Vorwurfs eines Kriegsverbrechens.

Russland überzieht die Ukraine seit fast viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Nach Einschätzung von Experten der Vereinten Nationen hat Russland seit Kriegsbeginn 2022 fast 130 Kriegsgefangene getötet. Die Tötung von Kriegsgefangenen gilt international als Kriegsverbrechen. (sda/dpa)

Russisches Narrativ zum Ukraine-Krieg widerlegt
Der Einzige, der den Ukraine-Krieg sofort beenden kann, ist der russische Despot Wladimir Putin. Der Kreml-Chef hatte 2022 die völkerrechtswidrige Invasion des Nachbarlandes befohlen und könnte jederzeit den Rückzug der russischen Truppen aus den (zum Teil seit 2014) besetzten ukrainischen Gebieten anordnen.

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat 2023 einen Haftbefehl gegen Putin erlassen. Er beruht auf dem begründeten Verdacht, dass der russische Präsident für massenhafte Deportationen ukrainischer Kinder nach Russland verantwortlich ist.

Putin hat als russischer Oberbefehlshaber auch zahlreiche von russischen Soldaten in der Ukraine begangene Kriegsverbrechen zu verantworten, wie die Vergewaltigung und Ermordung von Frauen und Kindern. Zudem ist er für den Bombenterror gegen die ukrainische Zivilbevölkerung verantwortlich.

(dsc)

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