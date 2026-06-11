Polizist in Toronto erschossen – Verdächtiger flüchtig

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Bei einer Hausdurchsuchung im kanadischen Toronto ist ein Polizist durch Schüsse tödlich verletzt worden. Ein 19 Jahre alter Verdächtiger sei noch auf der Flucht, sagte Polizeichef Myron Demkiw in Toronto. Man gehe davon aus, dass der Mann bewaffnet und gefährlich sei. Ob es sich dabei um den Schützen handle, liess der Beamte offen.

In der kanadischen Stadt Toronto wurde ein Polizist erschossen. Bild: keystone

Der Einsatz sei am Morgen (Ortszeit) durchgeführt worden und habe unter anderem mit Ermittlungen zu Schüssen auf das US-Konsulat der Stadt im März in Zusammenhang gestanden.

Mehrere Verdächtige

Einsatzkräfte berichteten zunächst von zwei Verletzten nach einem Schusswechsel, die beide ins Krankenhaus eingeliefert worden seien, wie der Sender CBC schrieb. Einer sei der 43 Jahre alte Polizist gewesen, so die Polizei. Der andere sei ein weiterer Verdächtiger, der noch medizinisch behandelt werde.

Bei dem Vorfall im März hatten damals Unbekannte mit Handfeuerwaffen auf das dortige US-Konsulat geschossen. Zwei Männer seien mit einem Auto vorgefahren, ausgestiegen und hätten mehrfach auf das Gebäude geschossen, teilte die kanadische Polizei mit. Verletzt wurde niemand. (hkl/sda/dpa)