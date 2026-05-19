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Streit mit Kanada: USA legen militärische Zusammenarbeit teils auf Eis

Streit mit Kanada: USA legen militärische Zusammenarbeit teils auf Eis

Als Folge der Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada zieht sich das US-Verteidigungsministerium aus einem Teil der militärischen Zusammenarbeit zurück.
19.05.2026, 04:1619.05.2026, 04:16

Weil Kanada seinen Zusagen in der Verteidigungspolitik nicht hinreichend nachkomme, legen die USA die Arbeit im ständigen Verteidigungsrat auf Eis, wie der leitende Pentagon-Mitarbeiter Elbridge Colby auf X mitteilte. «Wir können die Kluft zwischen Worten und Taten nicht länger ignorieren.»

United States Undersecretary of Defense for Policy Elbridge Colby attends a meeting of the Ukraine Defense Contact Group at NATO headquarters in Brussels, Thursday, Feb. 12, 2026. (AP Photo/Geert Vand ...
Elbridge Colby ist mit Kanadas Engagement nicht zufrieden.Bild: keystone

Das gemeinsame Gremium wurde 1940 geschaffen, um sich in Fragen der Verteidigung enger abzustimmen. Es setzt sich aus führenden Vertretern des Militärs sowie der Regierungen beider Länder zusammen. Colby deutete an, dass Kanada mehr Ressourcen in die eigene Verteidigung stecken müsse.

«Nur wenn wir in unsere eigenen Verteidigungskapazitäten investieren, können Amerikaner und Kanadier in Sicherheit und Wohlstand leben.»

Colby verlinkte unter dem Beitrag eine Rede von Kanadas Premierminister Mark Carney beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar. In dem viel beachteten Beitrag hatte der Regierungschef gesagt, das US-geführte globale Regierungssystem erlebe derzeit einen Bruch, der durch die Konkurrenz der Grossmächte und eine schwindende regelbasierte Ordnung gekennzeichnet sei. US-Präsident Donald Trump reagierte empört auf die Rede.

Die Beziehungen zwischen den USA und Kanada sind seit dem neuerlichen Amtsantritt Trumps schwer belastet. Neben Zöllen wird das Verhältnis auch von Trumps immer wieder geäusserten Wunsch strapaziert, Kanada als 51. Bundesstaat einzugliedern. (sda/dpa)

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