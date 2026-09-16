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Taliban Afghanistan: Frauenrechte sind massiv eingeschränkt

epa13149796 Women walk through a street in Kandahar, Afghanistan, 04 August 2026. Officials from the Department for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice have recently increased public guidan ...
Drei afghanische Frauen gehen durch die Strassen Kandahars. Seit die Taliban in Afghanistan das Sagen haben, dürfen sie das, wenn überhaupt, nur noch vollverschleiert tun.Bild: keystone

«Für Frauen in Afghanistan gibt es kein Leben mehr, nur noch ein Überleben»

Seit dem Abzug der US-Truppen im August 2021 sind in Afghanistan die Taliban an der Macht. Für Frauen ist das Regime der islamistischen Terrorgruppe die Hölle. Eine Frau aus Kabul berichtet.
16.09.2026, 03:18

Seit die Taliban 2021 die Macht in Afghanistan übernommen haben, steht es um Frauen- und Mädchenrechte miserabel. Über 470 Dekrete hat die islamistische Terrororganisation seitdem verabschiedet; mindestens 70 davon schränken die Rechte von Frauen und Mädchen ein.

Darüber berichten die Zeitungen von Tamedia, die mit einer jungen Frau in Kabul gesprochen haben. «Für die meisten Frauen in Afghanistan gibt es kein Leben mehr, nur noch ein Überleben», sagt die 33-Jährige, die vor dem Taliban-Regime studiert und in einer hohen Funktion beim afghanischen Staat gearbeitet hatte.

FILE - Afghan women wait to receive food rations distributed by a humanitarian aid group, in Kabul, Afghanistan, May 23, 2023. (AP Photo/Ebrahim Noroozi, File) UN-Human Rights-Afghanistan
«Jedes Mal, wenn eine Frau ihr Haus verlässt, richtet Satan seine Aufmerksamkeit auf sie und lauert ihr auf»: Das propagiert das Ministerium für religiöse Angelegenheiten.Bild: keystone

In der Gegenwart ist ihr davon nichts mehr geblieben. «Mein Alltag gleicht heute dem Leben einer Gefangenen, die auf einen ungewissen Tag der Befreiung wartet», sagt sie gegenüber Tamedia, wobei die Journalistin mit ihr nur dann sprechen konnte, wenn ihr Ehemann ausser Haus war.

Dieser verfüge über ihr ganzes Leben, entscheide auch, wenn sie zum Arzt gehen oder Medikamente nehmen dürfe. Die Afghanin getraut sich kaum mehr, das Haus zu verlassen. «Ich leide immer mehr, die Angst hat mich ganz erfasst.»

«Schläge bringen dich nicht um»

Frauen und Mädchen haben in Afghanistan mittlerweile kaum Rechte mehr. Seit Mai 2026 ist es einer Frau nicht mal mehr möglich, sich von einem gewalttätigen Mann zu trennen.

«Ein paar Schläge bringen dich nicht um», urteilte ein Richter gemäss der afghanischen Frauenmedienorganisation Rukhshana, wie Tamedia berichtet. Eine Afghanin hatte vor Gericht Schutz gesucht vor ihrem Mann, der sie mit einem Handyladekabel so fest geschlagen hatte, dass sie tagelang sichtbare Spuren auf Rücken und Armen davontrug. Gegen psychische und sexuelle Gewalt könne eine Frau vor Gericht nichts ausrichten, schreibt die UNO in einem Bericht.

Seit Mai 2026 legitimiert ein neues Taliban-Dekret zudem Zwangsverheiratungen minderjähriger Mädchen. Eine NGO spricht gemäss Tamedia von einer «sexuellen Ausbeutung von Kindern unter dem Deckmantel der Ehe».

Die Uno schreibt auch von einer schweren psychischen Krise unter afghanischen Frauen und Mädchen: Rund 70 Prozent beschreiben ihre psychische Gesundheit als «schlecht oder sehr schlecht».

(her)

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