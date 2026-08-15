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Diese Gesetze haben Afghanistan durch Taliban verändert

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Besonders einschneidend sind die Gesetze der Taliban für afghanische Frauen und Mädchen.Bild: keystone

5 Jahre Taliban-Herrschaft – diese Gesetze haben Afghanistan verändert

Vor fünf Jahren, am 15. August 2021, übernahmen die Taliban die Kontrolle in Afghanistan. Seitdem haben sie mehr als 470 Dekrete erlassen. Eine Übersicht.
15.08.2026, 09:5915.08.2026, 09:59
Helen Kleinschmidt
Helen Kleinschmidt

Seit der Machtübernahme vor fünf Jahren haben die Taliban schrittweise ein alternatives Rechtssystem aufgebaut. Die Rechtsetzung in Afghanistan funktioniert nicht mehr wie in einem parlamentarischen System. Neben mit im Amtsblatt veröffentlichten «Gesetzen» regieren die Taliban insbesondere durch Dekrete des obersten Führers, ministerielle Erlasse, Rundschreiben und verbindliche Anweisungen.

Amnesty berichtete im Juni 2026 unter Verweis auf UN-Angaben von mehr als 470 Dekreten, Direktiven und Anordnungen seit 2021. Besonders einschneidend sind die neuen Regelungen für Frauen und Mädchen – UN Women zählt inzwischen mehr als 100 Massnahmen, die sie betreffen.

Die wichtigsten Gesetzesänderungen in Afghanistan im Überblick.

Inhaltsverzeichnis
«Sonderdekret über Frauenrechte»
Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Frauen
Verschärfte Bekleidungsvorschriften für Frauen
Ausschluss von Mädchen aus weiterführenden Schulen
Verbot von Schlafmohn und Drogen
Verpflichtende Anwendung der Taliban-Auslegung der Scharia
Ausschluss von Frauen aus Parks, Fitnessstudios, Universitäten und Arbeit
Arbeitsverbot für Frauen bei den Vereinten Nationen
Schliessung von Schönheitssalons
Verbot von politischen Parteien
Gesetz zur «Förderung der Tugend und Verhinderung des Lasters»
Verbot medizinischer Ausbildung für Frauen
Neue strafrechtliche Gerichtsregeln
Erleichterung von Kinderehen
Quellen

«Sonderdekret über Frauenrechte»

Nur rund vier Monate nach der Machtübernahme erliessen die Taliban das «Sonderdekret über Frauenrechte» – ein zehn Artikel umfassendes Dekret, das zunächst einige Rechte von Frauen festschrieb. So sollte etwa eine Frau einer Ehe zustimmen müssen, wodurch Zwangsverheiratung untersagt wurde. Spätere Regelungen stehen jedoch im Widerspruch zu diesem Dekret.

Machtübernahme der Taliban in Afghanistan
Am 15. August 2021 nahmen die Taliban die afghanische Hauptstadt Kabul ein. Sie beendeten damit die westlich unterstützte Regierung und übernahmen nach dem Abzug der US- und NATO-Truppen erneut die Kontrolle über das Land. Die Übernahme führte zu einer schweren humanitären Krise und dem drastischen Entzug von Frauenrechten.

Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Frauen

Wenig später ordneten die Taliban an, dass Frauen bei längeren Reisen von einem männlichen Mahram (bezeichnet im Islam einen Verwandten) begleitet werden müssen. In einigen Teilen des Landes wird von Frauen jedoch erwartet, dass sie auch bei kürzeren Strecken in Begleitung eines männlichen Vormunds reisen. Das Zuhause wurde als bevorzugter Aufenthaltsort dargestellt. Männliche Angehörige werden für Verstösse verantwortlich gemacht.

Für diejenigen ohne nahe männliche Verwandte ist die Lage prekär. Sie dürfen nicht einmal Lebensmittel kaufen, ohne ihre Sicherheit zu gefährden.

Verschärfte Bekleidungsvorschriften für Frauen

Im Mai 2022 verschärften die Taliban die Bekleidungsvorschriften für Frauen. Sie sollten den Körper von Kopf bis Fuss bedecken. Auch hier wurden männliche Familienangehörige für die Einhaltung der Regeln verantwortlich gemacht. Sollten sich Frauen und Mädchen weigern, die Vorschriften zu befolgen, droht den Männern eine Haftstrafe.

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Afghanische Frauen müssen sich von Kopf bis Fuss verhüllen – und dürfen nur wenige Kilometer ohne männliche Begleitung zurücklegen.Bild: keystone

Ausschluss von Mädchen aus weiterführenden Schulen

Afghanische Mädchen dürfen seit 2022 nur bis einschliesslich der sechsten Klasse reguläre Schulen besuchen. Afghanistan ist damit das einzige Land, in dem Mädchen landesweit von der Sekundarschulbildung ausgeschlossen werden.

Verbot von Schlafmohn und Drogen

Ein Dekret von April 2022 verbietet den Anbau von Schlafmohn. Auch die Produktion, Verwendung und Handel mit verschiedenen anderen Rauschmitteln verboten die Taliban.

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Ein Taliban-Vertreter steht während einer Drogenverbrennung in Kandahar Wache.Bild: keystone

Verpflichtende Anwendung der Taliban-Auslegung der Scharia

Im November 2022 ordnete der oberste Taliban-Führer den Richtern die Anwendung von Hudud-, Qisas- und anderen Scharia-Strafen an, sollten nach ihrer Rechtsauffassung die Voraussetzungen erfüllt sein. Öffentliche Auspeitschungen sowie andere Körperstrafen nahmen daraufhin deutlich zu.

Hudud- und Qisas-Strafen sind Hauptkategorien des islamischen Strafrechts (Scharia). Hudud bezeichnet im Koran festgelegte, unabänderliche Delikte gegen Gottesrechte mit festen Strafen. Qisas regelt das Prinzip der Vergeltung oder des Ausgleichs bei Delikten gegen wie Körperverletzung oder Tötung.
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Die Taliban greifen in Afghanistan immer mehr durch.Bild: keystone

Ausschluss von Frauen aus Parks, Fitnessstudios, Universitäten und Arbeit

Ende 2022 wurden Frauen erst von Parks und Fitnessstudios ausgeschlossen, und dann auch von öffentlichen und privaten Universitäten. Am 24. Dezember folgte das Verbot, Frauen bei nationalen und internationalen NGOs zu beschäftigen.

Arbeitsverbot für Frauen bei den Vereinten Nationen

Die NGO-Regel wurde wenig später auf afghanische Mitarbeiterinnen der Vereinten Nationen ausgeweitet. UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan) bestätigte diese Änderung.

Schliessung von Schönheitssalons

Im Juli 2023 mussten Schönheitssalons schliessen, die von Frauen geführt oder für Frauen bestimmt waren. Somit fiel einer der wenigen verbliebenen privaten Erwerbsbereiche für Frauen weg.

Verbot von politischen Parteien

Einen Monat später wurden sämtliche politischen Parteien in Afghanistan verboten. Der Taliban-Justizminister hatte dieses Gesetz damit begründet, dass Parteien keine Grundlage in der Scharia hätten.

Gesetz zur «Förderung der Tugend und Verhinderung des Lasters»

Im August 2024 erliessen die Taliban das Gesetz zur «Förderung der Tugend und Verhinderung des Lasters». Dabei handelt es sich um ein strenges moralisches Regelwerk, das viele ältere Einzelanweisungen in einem kodifizierten Taliban-Gesetz bündelt. Es legalisiert die Befugnisse der «Sittenwächter» und schränkt die Grundrechte massiv ein. Dabei zielt es vor allem auf die vollständige Verdrängung von Frauen aus dem öffentlichen Leben ab.

Das Gesetz beinhaltet unter anderem die vollständige Körper- und Gesichtsbedeckung von Frauen, die Einschränkung des Kontakts zwischen nicht verwandten Männern und Frauen sowie die Verbote von Musik, Alkohol, Glücksspiel und zahlreichen bildlichen Darstellungen.

Verbot medizinischer Ausbildung für Frauen

Ende 2024 schlossen die Taliban Frauen und Mädchen vom Besuch privater medizinischer Ausbildungsstätten, etwa für Krankenpflege und Hebammenbildung, aus.

Neue strafrechtliche Gerichtsregeln

Anfang dieses Jahres erliessen die Taliban neue strafrechtliche Gerichtsregeln. Damit legten sie Tatbestände und Strafen für Taliban-Gerichte fest. Die Regeln enthalten unter anderem Körperstrafen und erweitert anwendbare Todesstrafen. Sie unterscheiden bei Strafen nach sozialem Status und enthalten diskriminierende Bestimmungen gegenüber Frauen und religiösen Minderheiten. So kann einer Frau Haft drohen, wenn sie wiederholt ohne Erlaubnis ihres Ehemannes Verwandte besucht und eine gerichtliche Rückkehranordnung missachtet. Seitdem wird häusliche Gewalt zudem nur unter sehr engen Voraussetzungen erfasst.

Erleichterung von Kinderehen

Eine der letzten Änderungen ist ein Familienrechtsdekret. Es regelt, unter welchen Voraussetzungen sich insbesondere Frauen trennen können.

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Ein afghanisches Paar nimmt an einer Hochzeit teil.Bild: keystone

Darüber hinaus erkennt es von Vätern oder Grossvätern arrangierte Ehen Minderjähriger unter bestimmten Voraussetzungen an – so kann das Schweigen eines Mädchens nach Eintritt der Pubertät als Zustimmung gewertet werden. Gleichzeitig werden die Möglichkeiten von Frauen, eine solche Ehe anzufechten oder zu verlassen, stark eingeschränkt. Amnesty und UN-Menschenrechtsexperten warnen deshalb, dass das Dekret Kinderehen rechtlich legitimiert.

Quellen

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Die beliebtesten Kommentare
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ostpol76
15.08.2026 10:22registriert November 2015
Und dies alles wegen eines Buches mit Märchengeschichten.
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_Momo_
15.08.2026 10:23registriert August 2025
Mir tun die Frauen dort so dernassen Leid. Das ist kein Leben mehr, schrecklich.
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Wolf von Sparta
15.08.2026 10:52registriert Februar 2019
Wo ist denn nun der Schwarze Block oder klima- und feministische Kollektive welche sich gerne mit islamistischen Akteuren abgeben. Oder andere linke Aktivisten welche zusammen mit dem IZRS auftraten? Bei Afghanistan demonstriert niemand! Ganz nach "Der Feind meines Feindes ist mein Freund". Hauptsache gemeinsame Hetze gegen Westen, Kapitalismus etc.
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15. August: Spanien bereitet sich auf weiteren Migrantensturm aus Marokko vor
In sozialen Netzwerken wird erneut zu massenhaften Grenzübertritten nach Ceuta aufgerufen. Die Behörden verstärken ihre Sicherheitsvorkehrungen – und blicken mit Sorge auf den Samstag.
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