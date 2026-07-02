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Mount Everest: Schlangenbiss-Gefahr wächst wegen Klimawandel

Mount Everest is seen, center left, from base camp in Nepal, Sunday, May 10, 2026. (AP Photo/Pasang Rinzee Sherpa) Nepal Everest Photo Gallery
Blick auf den Mount Everest vom Base Camp in Nepal. Bild: keystone

Gefahr von Schlangenbissen am Mount Everest wächst – das ist der Grund

Ein Japaner wurde am Basiscamp des höchsten Berges der Welt gebissen. Der Klimawandel schafft den Reptilien neue Lebensräume.
02.07.2026, 22:2202.07.2026, 22:22
Thomas Wanhoff / t-online
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t-online

In der nepalesischen Region Solukhumbu, in der sich der Mount Everest befindet, wächst die Gefahr von Schlangenbissen. Krankenhäuser in den Bergregionen haben laut einem Bericht der «Himalayan Times» damit begonnen, Gegengift zu bestellen. Darunter sei auch eine Klinik in Sotang, einer Gemeinde in 2'173 Metern Höhe.

Nach Angaben des Vorsitzenden der Landgemeinde, Khilaraj Basnet, treten Schlangenbisse inzwischen so häufig auf, dass sich die lokalen Behörden bei der Zentralregierung und der Provinzregierung für die Einrichtung eines spezialisierten Behandlungszentrums für Schlangenbisse am Sotang Primary Hospital einsetzen.

Laut einem Bericht des britischen «Telegraph» sagen Experten, dass Giftschlangen wie die Königskobra wegen des Klimawandels und der damit verbundenen höheren Temperaturen in höher gelegene Regionen in Nepal gelangen. Dort gefährden sie Touristen und Einheimische.

30 Opfer von Schlangenbissen behandelt

«Seit dem 14. April haben sich rund 30 Opfer von Schlangenbissen in unserem Krankenhaus behandeln lassen», sagte Dr. Pawan Moktan, der leitende Arzt des Krankenhauses in Sotang, laut der «Himalayan Times». «Zwei der Opfer wurden von giftigen Schlangen gebissen und zur spezialisierten Behandlung nach Kathmandu überwiesen.»

Laut Behördenangaben sind ähnliche Anfragen auch von anderen Krankenhäusern in den Hügel- und Bergregionen Nepals eingegangen, da Ärzte einen Anstieg giftiger Bisse ausserhalb des üblichen Verbreitungsgebiets der Schlangen melden. «Wir beobachten, dass Schlangen aus den Ebenen in die Hügelregionen vordringen», sagte der nepalesische Arzt und Schlangenexperte Sanjib Kumar Sharma dem «Telegraph».

Im vergangenen Jahr habe er einen japanischen Bergwanderer nahe dem Basiscamp behandeln müssen, der von einer Grubenotter gebissen wurde. Der Fall zeige, dass Giftschlangen nicht mehr nur im Tal eine Gefahr darstellen, sondern sich auf den Weg in die Berge gemacht haben.

Im vergangenen Jahr haben Wildtierretter in einem Gebiet in der Nähe des Mount Everest zehn giftige Schlangen eingefangen, darunter neun Königskobras, berichtet der «Telegraph». «Wenn kein Gegengift für die in den Bergen vorkommenden Schlangen entwickelt oder bereitgestellt wird, besteht die Möglichkeit, dass es in diesen Regionen zu weiteren Todesfällen durch Schlangenbisse kommen wird», sagte Sharma, der die nepalesische Regierung in Schlangenfragen berät.

Verwendete Quellen:

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