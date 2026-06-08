bild: obwalden-tourismus.ch | Samuel Büttler Photographie

Promotion

Berge, Yoga und Badeseen: Warum die Zentralschweiz gerade unschlagbar ist

Majestätische Berge, glitzernde Seen und ein Programm, das keine Wünsche offenlässt: Die Zentralschweiz präsentiert sich 2026 von ihrer vielseitigsten Seite. Von schwebenden Tree Tents auf dem Pilatus über Yoga-Festivals am Seeufer bis zur entspannten Dampfschifffahrt auf dem Vierwaldstättersee – hier findet jeder seine perfekte Auszeit. Gross und Klein, Abenteurer und Ruhesuchende: Diese Region hat für alle das Richtige.

Andermatt

Unvergessliche Passmomente erleben

Rund um Andermatt eröffnen sich spektakuläre Alpenpässe wie der Oberalppass, Gotthardpass und Furkapass. Ob mit dem Fahrrad, Motorrad oder zu Fuss – jede Route verspricht eindrucksvolle Naturerlebnisse inmitten einer «unwirklichen» Landschaft. Ein guter Ausgangs- oder Ankunftspunkt ist das Radisson Blu Hotel Reussen. Nach der Entdeckungstour lässt es sich hier nämlich wunderbar entspannen und den Tag stilvoll an der Bar ausklingen.



Tel. 041 888 11 11

www.radissonbluandermatt.com

Informationen:Tel. 041 888 11 11

Bild: Andermatt Swiss Alps

Zentralschweiz

Abenteuer auf den «Big 6»

Diesen Sommer gehört mehr auf die Bucketlist als nur eine Wanderung: im Tree Tent am Pilatus übernachten, auf der Rigi im Mineralbad entspannen, beim romantischen Dinner auf dem Stanserhorn den Sonnenuntergang bewundern, am Brienzer Rothorn Steinböcke erspähen, auf dem Stoos ins Älplerleben eintauchen oder eine Runde auf dem Trübsee rudern. Die «Big 6» der Zentralschweiz warten darauf, entdeckt zu werden, und liefern unvergessliche Bergmomente in diesem Sommer.



Tel. 041 227 17 17

Informationen:Tel. 041 227 17 17

www.luzern.com/berghopping

bild: Switzerland Tourism | Yves Bachmann

Luzern

Sommer im Verkehrshaus

Auf dem grosszügigen Aussenbereich lassen sich Technik und Mobilität unter freiem Himmel entdecken – etwa das über 150 Jahre alte Dampfschiff Rigi oder zwei begehbare Swissair-Flugzeuge. Kinder baggern in der Strassenbauarena oder fahren mit der Gartenbahn. Tipp für heisse Tage: Im Filmtheater und Planetarium gibt es eindrückliche Shows in klimatisierten Räumen. So wird ein Besuch im Verkehrshaus bei Sonne wie bei Regen zu einem abwechslungsreichen Ausflug.



Tel. 041 375 75 75

Informationen:Tel. 041 375 75 75 www.verkehrshaus.ch

bild: Verkehrshaus der Schweiz

Lungern-Turren-Schönbüel

Natur, Panorama und Genuss vereint

Das Naherholungsgebiet Lungern-Turren-Schönbüel zeigt sich vielseitig: Spielerisch schwebend auf dem Schmetterlingspfad mit Blick auf den smaragdgrünen Lungerersee oder aktiv bis zum Gipfelkreuz des Höch Gumme mit spektakulärer Aussicht. Die abwechslungsreichen Wege führen durch eindrucksvolle Natur – und zu verdienten Pausen im Turren-Restaurant und im Bärghuis Schönbüel. Wer mehr Zeit mitbringt, bleibt einfach länger, übernachtet im «Turrenhuis» oder geniesst den beliebten Sonntagsbrunch vor dieser imposanten Gebirgskulisse.



Tel. 041 666 50 40

Informationen:Tel. 041 666 50 40 www.obwalden-tourismus.ch/lungern-turren

bild: walden-tourismus.ch | Samuel Büttler Photographie

Zentralschweiz

Mit dem Lucerne Travel Pass die Zentralschweiz entdecken

Die Zentralschweiz bietet mit ihrer Fülle an Berggipfeln, weltbekannten Sehenswürdigkeiten und rekordträchtigen Bergbahnen reichlich Stoff für Erinnerungen. Steiler, höher, extravaganter – hier beginnen die Highlights schon mit der Fahrt auf den Gipfel. Der Lucerne Travel Pass gewährt an 3 bis 10 Tagen freie Fahrt mit Bahn, Bus, Schiff und zahlreichen Bergbahnen in der ganzen Zentralschweiz. Von den international bekannten Gipfeln bis zur kleinen «Geheimtipp-Bahn».



Tel. 041 227 17 17

Informationen:Tel. 041 227 17 17 www.lucernetravelpass.ch/de

bild: Transportunternehmungen Zentralschweiz TUZ

Rigi

Wanderschuhe aus, Badehose an

Erst aussichtsreich wandern, dann entspannt abtauchen: Auf der Rigi werden Naturerlebnis und Wellness auf einzigartige Weise verbunden. Vom Wanderweg führt der Weg direkt ins Mineralbad Rigi. Hier wartet wohltuende Entspannung mit Blick auf die Alpen – perfekt für eine genussvolle Auszeit. Ob als Tagesausflug oder spontane Pause vom Alltag: Auf der Rigi heisst es Wanderschuhe aus, Badehose an und den Moment geniessen.



Tel. 041 399 87 87

Informationen:Tel. 041 399 87 87 www.rigi.ch/berg-bahn-bad-kombi

bild: CHRIS KREBS PHOTOGRAPHY

Fräkmüntegg/Pilatus

Erlebnisse und Abenteuer auf dem Berg

Bei der Mittelstation Fräkmüntegg erleben Klein und Gross Abenteuer und Spass. Nervenkitzel, Geschwindigkeit und Geschicklichkeit im grössten Seilpark der Zentralschweiz oder traumhafte Outdoornächte in den schwebenden «Tree Tents» garantieren unvergessliche und magische Momente. Der kostenlose Wipfelpfad bietet einen abenteuerlichen Spaziergang durch die Baumkronen. Im «Dragon Glider» schwebt man direkt zur Drachenalp, wo die Grillstelle inkl. Kiosk zu einem unvergesslichen Brätelspass mit Panoramablick einlädt.



Tel. 041 329 11 11

Informationen:Tel. 041 329 11 11 www.pilatus.ch

bild: Pilatus-Bahnen | Beat Brechbühl

Sörenberg

Gipfelglück und Moorlandschaften

Majestätisch thront das Brienzer Rothorn auf 2350 m über der UNESCO Biosphäre Entlebuch. Vom höchsten Luzerner Berg geniesst man eine 360°-Panoramasicht auf 693 Gipfel und den türkisblauen Brienzersee. Die Sesselbahn führt zum schönen Eisee, wo sich mit etwas Glück Steinböcke und Murmeltiere beobachten lassen. Auf der Rossweid eröffnen sich einem faszinierende Moorlandschaften mit seltener Flora und Fauna. Wer Action will, wählt die rasante Trottinett-Abfahrt oder die Sommerrodelbahn Rischli.



Tel. 041 488 21 21

Informationen:Tel. 041 488 21 21 www.soerenberg.ch

bild: UNESCO Biosphäre Entlebuch | Wanderblondies

Weggis Vitznau Rigi

Yoga meets Weggis

Ob «Yoga Summer Festival», «Yoga Herbst Festival», «Yoga Frühlings Festival» oder der alle zwei Wochen stattfindende Yoga & Brunch – die Events von Yoga meets Weggis machen die Reise an die Luzerner Riviera noch lohnenswerter. Zwischen See und Bergen erwarten einen inspirierende Yogastunden, entspannte Begegnungen und eine einzigartige Atmosphäre direkt am Vierwaldstättersee. Eine perfekte Verbindung.



Tel. 041 227 18 00

Informationen:Tel. 041 227 18 00 www.yogameetsweggis.ch

bild: Luzern Tourismus | Laila Bosco

Luzern–Küssnacht

Auszeit auf dem See

Die Küssnachter Rundfahrt von Luzern nach Küssnacht und zurück bietet in rund zwei Stunden eine perfekte Auszeit vom Alltag. Ideal, wenn man weniger Zeit hat, jedoch nicht auf grosse Eindrücke verzichten möchte. Auf Deck geniesst man das herrliche Panorama, prachtvolle Uferlandschaften und den Blick auf die Region rund um Küssnacht. Ein Erlebnis zwischen Seeidylle, Kultur und Genuss – sei es bei einem Kaffee, stärkenden Frühstück oder feinem Mittagessen an Bord. Im Sommer sorgt ein historisches Dampfschiff am Nachmittag für besonders stimmungsvolle Momente.



Tel. 041 637 67 67



Informationen:Tel. 041 637 67 67 www.lakelucerne.ch/kuessnachtersee