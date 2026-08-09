sonnig23°
DE | FR
burger
International
Klima

Westkanadische Provinz ruft wegen Waldbränden Notstand aus

Westkanadische Provinz ruft wegen Waldbränden Notstand aus

09.08.2026, 07:3909.08.2026, 07:39
A De Havilland Canada Dash 8-400 releases fire retardant as it flies over a forest near Blagon, during wildfires in southwestern France, Wednesday, July 29, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) France Wildf ...
Innert kurzer Zeit auf 9'500 Hektar angewachsen: Das Bald-Range-Feuer.Bild: keystone

Wegen sich rasant ausbreitender Waldbrände hat die westkanadische Provinz British Columbia den Notstand ausgerufen. Mehr als 20'000 Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Besonders betroffen ist die Gemeinde Summerland mit rund 12'000 Einwohnern.

Das sogenannte Bald-Range-Feuer war am Freitag bei starkem Wind nach Angaben der Behörden innerhalb kurzer Zeit auf rund 9'500 Hektar angewachsen. Viele Häuser und anderes Eigentum seien zerstört worden, teilte der Regierungschef von British Columbia, David Eby, mit. Die Bedingungen seien «extrem gefährlich» und änderten sich von Minute zu Minute, warnte er. Einige Menschen seien von den Flammen eingeschlossen worden und müssten aus der Luft gerettet werden.

Premierminister sichert Unterstützung zu

«Ihr steht dem nicht allein gegenüber – die gesamte Provinz steht hinter euch», sagte Eby an die Betroffenen gerichtet. Oberste Priorität sei es, Menschenleben zu schützen und Rettungseinsätze zu unterstützen. Die Behörden arbeiteten mit den örtlichen Stellen daran, Unterkünfte und weitere Hilfe für Evakuierte bereitzustellen. Derzeit seien dafür ausreichend Ressourcen vorhanden.

Kanadas Premierminister Mark Carney dankte den Feuerwehrleuten und anderen Einsatzkräften. Die Bundesregierung stehe bereit, British Columbia bei den Löscharbeiten und Evakuierungen zu unterstützen, schrieb er in den sozialen Medien.

In British Columbia wurden Medienberichten zufolge zuletzt mehr als 100 Waldbrände registriert, fast die Hälfte davon waren ausser Kontrolle. Auch andere kanadische Provinzen wie Ontario und Quebec hatten in diesem Jahr bereits mit grösseren Waldbränden zu kämpfen. (sda/dpa)

Video: watson/nina bürge
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Streit eskaliert: Autofahrer fährt in Italien in Velofahrer-Gruppe
Auf einer beliebten Strecke für Radsportler im Norden Italiens ist der Streit zwischen einem Autofahrer und einer Gruppe von Radfahrern eskaliert. Der Autofahrer setzte nach Angaben der Polizei in der Nähe von Turin sein Fahrzeug aus voller Absicht in die Amateursportler hinein. Dabei verletzte er vier von ihnen schwer. Einer musste in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 73 Jahre alten Mann wird nun wegen mehrfacher Körperverletzung und des Versuchs vorsätzlicher Tötung im Strassenverkehr ermittelt. Er kam in Hausarrest.
Zur Story