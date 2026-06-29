wechselnd bewölkt, Regen23°
DE | FR
burger
International
Klima

Frankreich: 15 Monate alte Zwillinge an Wassermangel gestorben

Frankreich: 15 Monate alte Zwillinge an Wassermangel gestorben, Eltern verhaftet

29.06.2026, 20:5829.06.2026, 20:58
Heat Wave Hits in Paris Heat wave in Paris, 40C expected towards temperature records in Paris, France on June 23, 2026. Meteo France has triggered a red heat wave alert in 35 departments. Photo by Ala ...
Die Temperaturen in Frankreich machen nicht nur den Älteren zu schaffen. (Archivbild, 23, Juni 2026)Bild: www.imago-images.de

Während der Hitzewelle sind in Nordfrankreich zwei 15 Monate alte Zwillinge nach ersten Ermittlungen bei sich zu Hause an Wassermangel gestorben. Die beiden Mädchen seien mittags tot in ihren Betten in Beuvrages bei Valenciennes entdeckt worden, berichteten der Sender RTL und weitere französische Medien unter Verweis auf die Polizei.

Vier Geschwisterkinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren seien ebenfalls dehydriert in ein Krankenhaus gebracht worden, eines davon per Rettungshubschrauber. Die Eltern kamen in Polizeigewahrsam.

Die Eltern hatten nach den Berichten selbst den Rettungsdienst alarmiert. Die Zwillinge sollen sich bereits im Zustand der Leichenstarre befunden haben. Die Hintergründe sind noch vollkommen unklar. Nachbarn erzählten dem Sender RTL, die Familie sei erst vor zwei Monaten in den Ort gezogen und sei unauffällig gewesen. Die Eltern sollen den Sozialbehörden nicht bekannt gewesen sein, berichtete der Sender France 3.

Wie für grosse Teile des Landes galt auch für Nordfrankreich in den vergangenen Tagen die höchste Hitzewarnstufe Rot. Seit dem Wochenende sind die Temperaturen aber wieder gesunken. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
117 tote Hunde in kalifornischem Tierheim entdeckt
In einem Tierheim in Kalifornien haben Ermittler der lokalen Polizeibehörden die Überreste von mindestens 117 Hunden entdeckt. Das Büro des Sheriffs informierte in einer Mitteilung über den Fund; mehrere US-Medien hatten anschliessend darüber berichtet.
Zur Story