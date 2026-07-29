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Acht Tote in Michigan: Vater soll Familie erschossen haben

Acht Tote in Michigan: Vater soll Familie erschossen haben

29.07.2026, 11:0029.07.2026, 11:00

Nach dem Fund einer toten achtköpfigen Familie in einem abgebrannten Haus im US-Bundesstaat Michigan gehen die Behörden von einem Tötungsdelikt aus. Obduktionen hätten ergeben, dass der 47-jährige Familienvater seine sechs Kinder und seine 39-jährige Frau erschossen habe.

Das teilte das örtliche Sheriff-Büro am Montag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz mit. Im Anschluss an die Tat habe der Mann sich selbst getötet.

Die Ursache des Hausbrandes sei noch nicht abschliessend untersucht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde das Feuer im Anschluss an die Tötungen der Kinder und der Frau an mehreren Stellen im Haus gelegt. Auch mehrere Haustiere seien durch den Brand ums Leben gekommen.

Law enforcement investigate the scene of a fatal house fire on Friday, July 24, 2026, in the in Grand Haven Township, Mich. Ottawa County Sheriff&#039;s Office said six children and two adults were fo ...
Die örtliche Polizei untersucht den Tatort.Bild: keystone

Vier leibliche und zwei adoptierte Kinder

Die Ermittler hatten die insgesamt acht Toten am vergangenen Freitag nach einem Hausbrand in der Gemeinde Grand Haven Township am Michigansee im Norden der USA gefunden. Unter den toten Kindern seien vier Jungen im Alter von fünf, elf, zwölf und 15 Jahren sowie zwei elfjährige Mädchen, hiess es nach Angaben des Sheriff-Büros. Vier davon seien biologische Kinder, zwei seien von dem Paar adoptiert worden.

«Dies ist eine unbeschreibliche Tragödie, deren Ursachen wir vielleicht nie ganz verstehen werden, aber wir werden unser Bestes tun, um Antworten zu finden und das Andenken an die Opfer zu ehren», sagte Sheriff Jake Sparks auf der Pressekonferenz. (hkl/sda/dpa)

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