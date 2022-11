Neuer Rekord bei globalem CO₂-Ausstoss erreicht – wegen Erdölnutzung

Le Quéré sagte, an der globalen Zunahme der CO₂-Emissionen um ein Prozent lasse sich keine klare Tendenz ablesen. Aber die Emissionen «gehen nicht so zurück, wie sie sollten».

Kinder müssen Wasser in ihre Dörfer ziehen während der schlimmsten Dürre in Kenia seit Jahrzehnten.

Kinder müssen Wasser in ihre Dörfer ziehen während der schlimmsten Dürre in Kenia seit Jahrzehnten. Bild: keystone

Die Studie wurde anlässlich der Uno-Klimakonferenz in Scharm el-Scheich in Ägypten im Fachblatt «Earth Systems Science Data» veröffentlicht. Zum Global Carbon Project gehören mehr als hundert Wissenschaftler von rund 80 Forschungseinrichtungen. Sie berechnen jedes Jahr die CO₂-Emissionen sowie das CO₂-Budget, das der Menschheit für eine bestimmte Begrenzung der Erderwärmung noch bleibt.

Der Ausstoss des Haupt-Treibhausgases Kohlendioxid werde voraussichtlich um ein Prozent im Vergleich zu 2021 zunehmen und 36.6 Milliarden Tonnen betragen, berechneten Wissenschaftler des Global Carbon Project in ihrer am Freitag vorgelegten Untersuchung . Dies sei «ein bisschen mehr als das Niveau von 2019» vor der Corona-Pandemie.

Startsieg für die Schweiz am Karjala Cup +++ Clint Capela in Form

Vor 12 Jahren hielt er die Schweiz in Atem: So geht es Peter Hans Kneubühl heute

So sieht der Lärmblitzer aus, der bald in die Schweiz kommen könnte

Gegen den Willen der Partei-Leitung: SP-Ständerat Daniel Jositsch will in den Bundesrat

EU-Parlament einigt sich auf Mittel für Energie-Investitionen

Das Europäische Parlament will angesichts der Energiekrise Gelder aus dem Corona-Aufbaufonds für Investitionen in die Energieinfrastruktur nutzen. Am Donnerstag stimmten die Parlamentarier in Brüssel für einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission.