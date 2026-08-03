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Kuba erleidet erneut landesweiten Stromausfall

Kuba erleidet erneut landesweiten Stromausfall

03.08.2026, 08:0803.08.2026, 08:08

In Kuba ist in der Nacht auf Montag erneut landesweit der Strom ausgefallen. Dies teilte der staatliche Energieversorger mit. Die Karibikinsel steht derzeit unter einem US-Ölembargo.

KEYPIX - epa13146705 People talk during a power outage in Havana, Cuba, 01 August 2026. Approximately 4.5 million Cubans, nearly half of the country&#039;s population, were left without electricity du ...
Dunkelheit in der kubanischen Hauptstadt Havanna.Bild: keystone

Der staatliche Stromversorger Union Eléctrica (Une) sprach in den sozialen Medien von einer «vollständigen Trennung» des nationalen Stromnetzes. Dadurch wurde das gesamte Land einschliesslich der Hauptstadt Havanna in Dunkelheit gehüllt.

Kuba leidet seit fünf Jahren unter einer schweren Wirtschaftskrise. Wegen der veralteten Infrastruktur und Treibstoffknappheit kommt es regelmässig zu vollständigen oder teilweisen Stromausfällen.

Seit Januar haben sich die Ausfälle verschärft, nachdem Washington ein Ölembargo gegen die Insel verhängt hatte. Dieses erschwert die Versorgung der Kraftwerke und Notstromaggregate mit Treibstoff, die in der Regel mit importiertem Diesel betrieben werden.

Bereits am Samstagabend war der Westen Kubas von einem grossflächigen Stromausfall betroffen. Die Stromversorgung war am Sonntag wiederhergestellt worden. (dab/sda/awp/afp)

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