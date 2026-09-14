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Unbekanntes Gemälde Goyas mit Heiligendarstellung entdeckt

People attend the #InGoya exhibition, an interactive exhibit with a selection of paintings by Spanish painter Francisco de Goya in Madrid, Spain, Wednesday, Oct. 6, 2021. (AP Photo/Manu Fernandez)
Impressionen der Ausstellung #InGoya von 2021 in Madrid.Bild: keystone

Unbekanntes Gemälde Goyas mit Heiligendarstellung entdeckt

14.09.2026, 14:5814.09.2026, 14:58

In Spanien ist ein bisher unbekanntes religiöses Gemälde des spanischen Malers Francisco de Goya (1746-1828) entdeckt worden. Der Maler dürfte es in seiner frühen Reifezeit gemalt haben.

Das knapp 51 mal 38 Zentimeter grosse Werk zeigt den heiligen Paschalis Baylon, einen Franziskanerbruder aus dem 16. Jahrhundert, bei der Verehrung der Eucharistie, wie Kathpress mit Verweis auf die spanische Tageszeitung «La Vanguardia» berichtete.

Der Fund trug sich bereits 2018 zu. Der Kunsthändler Artur Ramon aus Barcelona erwarb damals auf einer Auktion in Madrid das kleine Gemälde, das Goyas Schwager und früherem Förderer Francisco Bayeu zugeschrieben wurde.

Ramon nutzte die Corona-Pandemie, um das Bild genauer zu studieren. Dabei kamen ihm erste Zweifel an der Urheberschaft angesichts der ungewöhnlich hohen künstlerischen Qualität des Werks.

2028 im Prado zu sehen

Nach der Pandemie zog Ramon laut des Berichts Experten aus dem Madrider Prado-Museum zurate, das über die grösste Goya-Sammlung der Welt verfügt. Manuela Mena, ehemalige Leiterin der Goya-Abteilung, bestätigte Ramons Vermutungen nach jahrelangen wissenschaftlichen Untersuchungen. Das Gemälde gehört zu einer Gruppe von Heiligendarstellungen, die Goya seinerzeit für private Auftraggeber malte.

Der Fund wirft neues Licht auf Goyas Schaffen religiöser Werke. In der Kunstgeschichte wurde es lange Zeit vergleichsweise wenig beachtet. Das Bild soll zu den herausragenden Exponaten einer grossen Goya-Ausstellung 2028 gehören, mit der der Prado den 200. Todestag des Malers feiern will. Die Ausstellung wird sich besonders mit Goyas religiösem und kleruskritischem Werk beschäftigen. (sda/apa)

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