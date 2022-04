Nicaragua hatte Klage eingereicht, da sich Kolumbien nicht an das Urteil gehalten habe. Kolumbianische Schiffe – auch von der Marine – würden seit 2013 regelmässig in seinen Gewässern patrouillieren , eigene Fischerboote schützen und Meeresforschungen ausführen. Auch habe das Land Fischereilizenzen für die Zone ausgegeben . Die Richter erklärten nun, dass das ein deutlicher Verstoss gegen das internationale Recht sei. Kolumbien müsse dies «unverzüglich beenden».

Idyllisch gelegen: Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat entschieden, dass Kolumbien unverzüglich seine Kontrollen über Fischerei und Meeresforschungen in der Westkaribik aufgeben müsse. Bild: keystone

Kolumbien müsse unverzüglich seine Kontrollen über Fischerei und Meeresforschungen in der Westkaribik aufgeben, urteilte das höchste Gericht der Vereinten Nationen am Donnerstag in Den Haag. Das Land habe damit die souveränen Rechte Nicaraguas verletzt.

