Am Montagabend verhängte Castillo eine Ausgangssperre über Lima und die Hafenstadt Callao. Nach massiver Kritik und unter dem Druck der Opposition nahm Castillo die Massnahme am Dienstagabend wieder zurück.

Die Spannungen hatten am vergangenen Montag mit einem Aufruf von Lastwagen-Fahrern zu einem Streik begonnen. In Lima und anderen Städten kam es daraufhin zu Protesten.

Die Demonstranten zogen zur zentralen Plaza San Martín, schlugen dabei auf Töpfe und Pfannen und hielten Schilder mit Aufschriften wie «Tritt zurück, korrupter Castillo» hoch. Die Polizei war mit rund 3000 Beamten im Einsatz. Ähnliche Proteste gab es auch in der Stadt Trujillo im Norden des südamerikanischen Landes.

In Perus Hauptstadt Lima sind am Samstag hunderte Menschen gegen Präsident Pedro Castillo auf die Strasse gegangen.

Vorschlag angenommen: Australien wählt am 21. Mai ein neues Parlament

Das ist in der Ukraine während der Nacht passiert – der Überblick (ohne Bilder)

Russische Spione in der Schweiz und drohender Gas-Engpass – das sind die Sonntagsnews

Proteste in Peru: Demonstranten fordern den Rücktritt von Präsident Castillo

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Neue Nazca-Linien in Peru entdeckt

Wie sich reiche Russinnen und Russen ein Aufenthaltsrecht in der Schweiz erkaufen

«Wie blöd seid ihr denn?» Journalist platzt nach Zweifel an Butscha-Bildern der Kragen

Der Beweis, dass nicht alle australischen Tiere dir an den Kragen wollen – in 29 Fotos 🐨

So soll der Krieg in der Ukraine enden – russischer Text lässt Böses erahnen

Im Ukraine-Krieg nur bedingt krisentauglich: Der Bundesrat verzweifelt an sich selbst

Impfchef Berger laut Bericht entführt: Mutmasslicher Täter in Wallisellen erschossen

Französische Präsidentschaftswahl hat in Übersee begonnen

Die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahl hat mit der Öffnung erster Wahllokale in Übersee offiziell begonnen. Bei der Abstimmung über das höchste französische Staatsamt will der liberale Amtsinhaber Emmanuel Macron eine zweite Amtszeit bekommen. Seine grösste Konkurrentin ist die Rechte Marine Le Pen vom Rassemblement National. Für die Zusammenarbeit mit Deutschland und in Europa ist der Wahlausgang daher bedeutsam.