2000 weitere Insassen im Giga-Gefängnis in El Salvador

Seit knapp einem Jahr gilt in dem Land mit rund sechs Millionen Einwohnern der Ausnahmezustand im Kampf gegen die gewalttätigen sogenannten Maras. Eine Reihe von Grundrechten wurde eingeschränkt. Mehr als 64'000 mutmassliche Bandenmitglieder wurden festgenommen. Die Mordrate ging zuletzt deutlich zurück, Menschenrechtsaktivisten sprechen allerdings von willkürlichen Festnahmen. (con/sda/dpa)

In dem im Februar eröffneten salvadorianischen Gefängnis sollen bis zu 40'000 Bandenmitglieder untergebracht werden.

Am 24. Februar hatte ein Video von der ersten Massenverlegung nach Tecoluca, rund 75 Kilometer südöstlich der Hauptstadt San Salvador, für Aussehen gesorgt. Der linke kolumbianische Präsident Gustavo Petro bezeichnete die Bedingungen im Riesengefängnis als «wie in einem Konzentrationslager», wie die mexikanische Zeitung «Aristegui Noticias» berichtete.

In den spielfilmähnlichen Aufnahmen mit spannungsgeladener Musik sind lange Reihen von tätowierten Häftlingen zu sehen, die barfuss und nur mit weissen Shorts bekleidet die Haftanstalt im Zentrum des mittelamerikanischen Landes schnell betreten und dicht nebeneinander auf den Boden sitzen müssen.

Die Regierung El Salvadors hat weitere 2000 mutmassliche Bandenmitglieder in ein neues Megagefängnis verlegt – und wieder ein Video mit provokanten Bildern des umstrittenen Vorgehens verbreitet. Die Gesamtzahl der Insassen des «am meisten kritisierten Gefängnisses der Welt» erhöhe sich damit auf 4000, schrieb der konservative Präsident Nayib Bukele am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter, wo er das Video auch postete.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

La Chaux-de-Fonds legt in Swiss-League-Final vor +++ Gents Orban schreibt Geschichte

Die Schweiz haut dich nicht um? Dann schau dir diese 10 Bilder an

«Williger Helfer des Kreml»: Die Welt übt harte Kritik an der Schweiz

Was du über das neue ChatGPT unbedingt wissen solltest

US-Drohne stürzt wegen russischem Kampfjet ab – was wir über den Fall wissen

Geleaktes Strategiepapier: Das ist Putins Plan für Moldau

Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine besteht die Sorge, dass Russland als nächstes Ziel Moldau im Visier hat. Nun gibt es Berichte über ein geleaktes Strategiepapier aus dem Kreml.

Was plant Russland mit Moldau? Ein Strategiepapier, das aus der russischen Präsidialverwaltung stammen soll, skizziert Berichten zufolge eine detaillierte Strategie für die frühere Sowjetrepublik. Der Plan wurde an mehrere internationale Medien geleakt, unter anderem berichteten «Süddeutsche Zeitung», NDR und WDR von dem Papier: Gehe es nach dem Willen des Kremls, solle sich das kleine Land vom Westen lossagen – und eine Zukunft an Moskaus Seite anstreben.