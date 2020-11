International

Diego Maradona: Angeblicher Sohn will Leiche ausgraben



Der 19-jährige Santiago Lara behauptet, der verstorbene Diego Maradona sei sein Vater. Nun fordert er Gewissheit und will dafür die sterbliche Überreste des Fussball-Idols untersuchen lassen.

Auch nach seiner Beerdigung kommt Diego Maradona nicht zur Ruhe. Nur wenige Tage nach dem Tod der argentinischen Fussball-Ikone meldet sich mit Santiago Lara ein junger Mann, der behauptet, der Sohn Maradonas zu sein. Bereits vor zwei Jahren war der heute 19-Jährige damit an die Öffentlichkeit gegangen.

Nun will Lara Gewissheit und fordert die Exhumierung von Maradonas Leiche ein. Sein Anwalt hat einen entsprechenden Antrag bereits bei einem argentinischen Familiengericht hinterlegt.

In einem TV-Interview sagte Lara 2019: «Für mich wird mein Vater immer Marcelo Lara sein, aber nach dem, was ich verstehe und was sie mir erklärt haben, ist mein Vater angeblich Diego Maradona.» Maradona bestritt die Vaterschaft zu Lebzeiten vehement.

Der verstorbene Weltmeister von 1986 hatte die Vaterschaft für fünf Kinder – zwei Söhne (34 und sieben Jahre alt), drei Töchter (32, 30 und 23 Jahre alt) – von vier Müttern anerkannt. Nun will Lara mit einem gerichtlich angeordneten DNA-Test erreichen, als dritter Sohn Maradonas anerkannt zu werden.

