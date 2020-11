Ausschreitungen bei Maradonas Totenwache – Polizei setzt Tränengas ein

Seoane nach YB-Sieg im Nebel: «Ich kann erzählen, was ich will, man hat ja nichts gesehen»

Die Young Boys befinden sich in der Europa League auf Kurs Richtung Sechzehntelfinals. Die Berner gewannen das vierte Gruppenspiel bei CSKA Sofia 1:0 und behaupteten sich auf dem 2. Platz.

Nach dem problemlosen 3:0 im ersten Duell vor drei Wochen in Bern war YB gegen den Gruppenletzten auch aus auswärts die bessere Equipe. Im dichten Nebel von Sofia war die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane so viel besser, dass schliesslich der zweite Sieg aus den letzten 22 Auswärtsspielen im Europacup und der erste Vollerfolg auf Naturrasen in dieser Saison heraussprang.

Am meisten zu reden gab das Wetter. Im Verlauf der ersten Halbzeit zog Nebel auf, der zunehmend dichter wurde. In der …