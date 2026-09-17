Das Rosewood Hotel in Hongkong. Bild: rosewoodhotels.com

Neues Hotel-Ranking: Rosewood Hongkong führt die Weltliste an

Sehr teuer, aber auch sehr exklusiv: Die drei besten Hotels der Welt stehen in Asien.

Dorothea Meadows / t-online

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Wer auf Reisen echten Luxus erwartet, bekommt ihn in Asien offenbar auf höchstem Niveau. Die neue Rangliste The World’s 50 Best Hotels des britischen Medienhauses William Reed wird in diesem Jahr von einem Hotel aus Hongkong angeführt. Und noch mehr: Gleich die ersten drei Plätze gehen nach Asien. Deutschland geht leer aus.

An der Spitze steht das Rosewood Hongkong. Das Luxushotel am Victoria Harbour wurde zum besten Hotel der Welt gekürt. Es verfügt über 413 Zimmer und Suiten, elf Restaurants und Bars sowie einen grossen Wellnessbereich. Fast überall reicht der Blick durch bodentiefe Fenster über die berühmte Skyline Hongkongs. Selbst die kleinsten Zimmer messen bereits 53 Quadratmeter. Günstig ist das Vergnügen allerdings nicht: Die Preise beginnen laut «The World’s 50 Best Hotels» bei rund 800 US-Dollar (rund 660 Franken) pro Nacht.

Bangkok ist Heimat von zwei weiteren Tophäusern

Für Platz zwei geht es nach Thailand. Das Capella Bangkok liegt direkt am Fluss Chao Phraya und setzt vor allem auf Ruhe und viel Platz. Seine 101 Zimmer, Suiten und Villen verfügen über grosszügige Terrassen, die Villen sogar über private Gärten und kleine Pools. Zum Hotel gehört ausserdem das Restaurant Côte von Spitzenkoch Mauro Colagreco. Die Übernachtungspreise starten bei rund 600 Dollar (495 Franken). Das Capella kennt die Spitze bereits. 2024 war es von «The World’s 50 Best Hotels» noch zum besten Hotel der Welt gewählt worden.

Und auch der dritte Platz bleibt in Bangkok: Das Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River bietet 299 Zimmer und Suiten, mehrere Pools, Spa, Gärten und zahlreiche Restaurants. Die Anlage soll trotz ihrer Lage mitten in der Millionenmetropole eher das Gefühl eines Resorts vermitteln. Zimmer gibt es laut Ranking ab etwa 450 Dollar (390 Franken).

Damit liegen zwei der drei besten Hotels der Welt sogar in derselben Stadt. Insgesamt zeigt die Rangliste allerdings ein sehr internationales Bild. Unter den Top 50 finden sich Häuser etwa in Paris, London, Dubai, Tokio, Florenz, Singapur, Mumbai und Rio de Janeiro.

Die Schweiz ist mit dem Badrutt’s Palace in St. Moritz auf Rang 36 vertreten.

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