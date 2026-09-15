Swissmint lanciert 50-Franken-Goldmünze – aber der Preis hat es in sich

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Swissmint bringt eine neue Sondermünze in den Umlauf. Am 17. September lanciert die Münzprägestätte die 50-Franken-Goldmünze «120 Jahre Gebäude Swissmint». Und so sieht sie aus 👇

Am 17. September 2026 lanciert Swissmint die neue 50-Franken-Goldmünze «120 Jahre Gebäude Swissmint». Bild: Swissmint

Die Sondermünze würdigt «den traditionsreichen Sitz der Eidgenössischen Münzstätte und setzt dessen charakteristische Architektur detailreich in Szene», schreibt Swissmint.

Die Details zu der Münze:

Nennwert: 50 Schweizer Franken

Legierung: Gold 900

Durchmesser: 25 Millimeter

Gewicht: 11,29 Gramm

Auflage: polierte Platte, 4000 Stück



Preis: polierte Platte, 1265 Franken

Die Münze ist dabei im Abonnement enthalten. Der Verkaufsstart ist am 17. September, ab 8 Uhr im Swissmint-Shop.

Die Geschichte des Swissmint-Gebäudes Das Gebäude der Swissmint wurde zwischen 1903 und 1906 nach den Plänen des Berner Architekten Theodor Gohl errichtet. Der im Stil der Neorenaissance gestaltete Bau befindet sich im Kirchenfeldquartier. Mit seinen hellroten Backsteinfassaden, den Gesimsen und den dekorativen Elementen aus Naturstein ist das Gebäude ein typisches Beispiel für einen repräsentativen Industriebau des frühen 20. Jahrhunderts. Die Architektur vereint funktionale Anforderungen an eine Münzstätte mit dem offiziellen und imposanten Erscheinungsbild eines klassischen Bundesbaus. Im Mai 1906 nahm die neue Münzstätte ihren Betrieb auf. Am 2. Juli desselben Jahres besuchte der Bundesrat in corpore das Gebäude und übernahm es damit offiziell. Seither werden an diesem geschichtsträchtigen Ort Schweizer Münzen geprägt. Bild: Keystone

(ome)