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Das sind die 5 coolsten Quartiere weltweit

Luftbild des Neos Kosmos Platzes (Park Maxis Analatou) im Zentrum von Athen, Griechenland.
Das Athener Stadtviertel Neos Kosmos schaffte es auf den dritten Platz.Bild: Shutterstock
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Das sind die 5 coolsten Quartiere weltweit

Das Kulturmagazin «Time Out» hat die angesagtesten Viertel der Welt von 2026 bestimmt. Bei der Auswahl spielten unter anderem die Kriterien Essen, Nachtleben und Lebensqualität eine Rolle.
17.09.2026, 19:4517.09.2026, 20:36

Das Online-Kulturmagazin Time Out hat die 40 coolsten Quartiere weltweit gekürt. Dazu nominierten die eigenen Experten des Magazins verschiedene Viertel, in denen sie selbst leben.

Laut dem Magazin wurden alle auserwählten Orte der diesjährigen Liste dann nach verschiedenen Kriterien von einer Jury aus Redaktorinnen und Redaktoren des Magazins geprüft. Entscheidend waren die Kriterien Essen und Trinken, Nachtleben, einzigartige lokale Geschäfte, Lebensqualität und Gemeinschaft.

Wir haben euch die fünf besten Quartiere der Welt zusammengestellt:

Jongno 3-ga, Seoul, Südkorea

An der Spitze der Liste steht das Quartier Jongno 3-ga in Seoul, Südkorea. Die Umgebung sei schon seit Jahren bei Reisenden beliebt, schreibt das «Time Out». Grund dafür sei das historische Dorf Ikseon-dong Hanok mit seinen vielen traditionellen Hanok-Häusern. Heute prägten ausserdem trendige Cafés und Restaurants das Viertel.

South Korea, Seoul: the traditional village of Bukchon Hanok South Korea, Seoul: traditional Korean village of Bukchon Hanok. Wooden house South Corea PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xBenardxE/Andia ...
Hanok-Häuser sind traditionelle koreanische Holzhäuser mit Ziegeldächern.Bild: www.imago-images.de

Das Quartier Jongno 3-ga ist auch für seine engen Gassen bekannt. Dort ziehen die sogenannten «Pocha» (Imbissstände, die auch zu später Stunde geöffnet sind) zahlreiche Touristen, aber auch Einheimische an. Besucherinnen und Besucher würden die günstigen Preise und die ungezwungene Atmosphäre schätzen, so das «Time Out». Früher wurden die Stände vor allem von Büroangestellten aus der Gegend aufgesucht, da sie eine schnelle Mahlzeit boten.

Pojangmacha, Sep 9, 2021 : A Pojangmacha or street stall at Ikseon-dong in Seoul, South Korea. The Korean-style covered street bar, Pojangmacha, serves drinks, snacks and food. Ikseon-dong Hanok Villa ...
Ein typischer Imbissstand in Ikseon Dong. Bild: www.imago-images.de

Quartier de l'Ocean, Rabat, Marokko

Das Quartier de L'Océan in Rabat verkörpere ein besonderes Flair, wo Atlantik und Stadtleben aufeinandertreffen, heisst es auf «Time Out». Die Grenze des Viertels erstreckt sich entlang eines Küstenstreifens. Die Promenade ist laut dem Kulturmagazin daher ein besonders beliebter Treffpunkt für Einheimische.

Rabat, Marocco, December 2019: Historical city center of Rabat view at the mouth of the river Bou Regreg, opposite Salé
Die historische Altstadt von Rabat gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.Bild: Shutterstock

Abseits des Strandes laden zahlreiche Strassen zum Erkunden ein, schreibt das «Time Out». Die Fassaden vieler Wohnblöcke sind mit ausdrucksstarken Graffitis bemalt. Orte wie die Rue Bruxelles mit ihrer Fussgängerzone, den Cafés und Kulturzentren würden das Gemeinschaftsgefühl unter den Bewohnenden fördern, heisst es weiter.

Neos Kosmos, Athen, Griechenland

Laut «Time Out» stand Neos Kosmos lange im Schatten der benachbarten Stadtteile Koukaki und Pangrati. Letztere befinden sich in Laufnähe zu den beliebten Sehenswürdigkeiten und sind unter anderem deshalb beliebt bei Reisenden.

Die Akropolis GRC, Themenbild Reisen, Athen, 12.08.2026 Foto: HMB Media/Heike Feiner *** The Acropolis GRC, Travel Feature, Athens, August 12, 2026. Photo by HMB Media, Heike Feiner Copyright: HMBxMed ...
Das Wahrzeichen Athens: die Akropolis.Bild: www.imago-images.de

Doch das Viertel, das zwischen der Akropolis und der Athener Riviera liegt, habe sich zu einem der spannendsten von Athen entwickelt, schreibt das Kulturmagazin. Hier wohnen Familien, Künstler, Studierende und alteingesessene Athener Tür an Tür.

Das im Quartier liegende Kulturzentrum Onassis Stegi präsentiere griechische Kreativität auf internationaler Ebene mithilfe von Ausstellungen, Performances und öffentlichen Veranstaltungen, heisst es im Artikel.

Visitors view photographs at an exhibition of images by Oscar nominated director Yorgos Lanthimos at Onassis Stegi in Athens, Greece, on Friday, March 6, 2026. (AP Photo/Thanassis Stavrakis) Greece Os ...
Besucherinnen und Besucher im Kulturzentrum Onassis Stegi.Bild: keystone

Chinatown, Los Angeles, Vereinigte Staaten

Das Chinatown in Los Angeles überzeugt die Jury von «Time Out» dadurch, dass das Viertel es schaffe, sich mit neuen Lokalen immer wieder neu zu erfinden. Die grosse Auswahl an Restaurants präge den kleinen Stadtteil. Hier gebe es alles: von gehobener Küche bis zu Imbissen, schreibt das Magazin.

California: Golden Dragon Parade and Chinese New Year Festival in Los Angeles 125th annual Chinese New Year parade and festival in Chinatown. As is fitting for the Year of the Dragon, the main attract ...
Die chinesische Neujahrsfeier in Chinatown in Los Angeles.Bild: www.imago-images.de

Gleichzeitig bleibe das Quartier gemäss «Time Out» mit den Pagodendächern, hängenden Laternen und historischer Architektur seiner Geschichte treu. Interessierte Besucherinnen und Besucher erhalten im chinesisch-amerikanischen Museum Einblick in die Vergangenheit der chinesisch-amerikanischen Gemeinde.

Los Angeles, Kalifornien - 11. Oktober 2023: Das Drachentor von Chinatown des Architekten Rupert Mok. Das Chinatown Gateway Monument befindet sich am 600 N Broadway, Los Angeles
Das Tor zur Chinatown von Los Angeles.Bild: Shutterstock

Govanhill, Glasgow, Schottland

In den vergangenen Jahren habe sich Govanhill zu einem der beliebtesten Viertel Glasgows gemausert, schreibt das Kulturmagazin. Es zeichne sich durch seine Vielfältigkeit aus. An der wichtigsten Hauptstrasse, Victoria Road, finden sich laut «Time Out» irische Pubs, pakistanische und indische Restaurants sowie Läden mit lokalen Feinkostspezialitäten.

Govanhill in Glasgow 16.09.2026. Local reaction to Govanhill in Glasgow being named in the top 5 neighbourhoods in the world by Time Out magazine. PUBLICATIONxINxGERxAUTxSUIxONLY Copyright: xAndrewxBa ...
In den Sandsteingebäuden lebten früher vor allem die Arbeiter der umliegenden Eisenwerke.Bild: www.imago-images.de

Auch die Architektur kann sich gemäss dem Magazin zufolge sehen lassen: Das Strassenbild von Govanhill ist geprägt von den Sandsteingebäuden aus dem 19. Jahrhundert.

August 1, 2026, Glasgow, Scotland, UK: Hundreds of people took part in this years Govanhill International Festival &amp; Carnival parade, a community-led anti-racist arts and cultural event organised ...
Das Stadtviertel Govanhill feiert jedes Jahr ein gemeinschaftsbasiertes und antirassistisches Kulturfestival.Bild: www.imago-images.de

Laut dem «Time Out» sollen niedrige Mietkosten kreative Köpfe wie Künstlerinnen und Schriftsteller angelockt haben. Dadurch habe sich im Viertel eine lebendige künstlerische Szene entwickelt.

Die gesamte Liste der coolsten Quartiere 2026 von «Time Out»:

  1. Jongno 3-ga, Seoul, Südkorea
  2. Quartier de L'Océan, Rabat, Marokko
  3. Neos Kosmos, Athen, Griechenland
  4. Chinatown, Los Angeles, Vereinigte Staaten
  5. Govanhill, Glasgow, Schottland
  6. Kitakagaya, Osaka, Japan
  7. Chapinero Alto, Bogotá, Kolumbien
  8. Koenji, Tokio, Japan
  9. Innenstadt von St. Catharines, Ontario, Kanada
  10. Esquilino, Rom, Italien
  11. Russafa, Valencia, Spanien
  12. Tân Định, Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
  13. São Bento, Lissabon, Portugal
  14. Talat Noi, Bangkok, Thailand
  15. Slakthusområdet, Stockholm, Schweden
  16. Humayunpur, Delhi, Indien
  17. Laranjeiras, Rio de Janeiro, Brasilien
  18. West Town, Chicago, USA
  19. Rákóczi tér, Budapest, Ungarn
  20. Jalan Besar, Singapur
  21. Crooswijk, Rotterdam, Niederlande
  22. Chacagiales, Buenos Aires, Argentinien
  23. Bandra West, Mumbai, Indien
  24. Cathedral Quarter, Belfast, Vereinigtes Königreich
  25. República, São Paulo, Brasilien
  26. Changning, Shanghai, China
  27. Oost, Amsterdam, Niederlande
  28. Financial District, New York, Vereinigte Staaten
  29. New Farm, Brisbane, Australien
  30. Quartier d'Aligre, Paris, Frankreich
  31. Kalk Bay, Kapstadt, Südafrika
  32. North Hobart, Hobart, Australien
  33. Newington Green, London, Vereinigtes Königreich
  34. Yulin, Chengdu, China
  35. Mount Pleasant, Vancouver, Kanada
  36. Centro Histórico, Lima, Peru
  37. Boavista, Porto, Portugal
  38. Starstreet Precinct, Hongkong
  39. South Melbourne, Melbourne, Australien
  40. Distillery District, Lexington, Vereinigte Staaten

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