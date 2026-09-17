Das Athener Stadtviertel Neos Kosmos schaffte es auf den dritten Platz. Bild: Shutterstock

Ranking

Das sind die 5 coolsten Quartiere weltweit

Das Kulturmagazin «Time Out» hat die angesagtesten Viertel der Welt von 2026 bestimmt. Bei der Auswahl spielten unter anderem die Kriterien Essen, Nachtleben und Lebensqualität eine Rolle.

Mehr «International»

Das Online-Kulturmagazin Time Out hat die 40 coolsten Quartiere weltweit gekürt. Dazu nominierten die eigenen Experten des Magazins verschiedene Viertel, in denen sie selbst leben.

Laut dem Magazin wurden alle auserwählten Orte der diesjährigen Liste dann nach verschiedenen Kriterien von einer Jury aus Redaktorinnen und Redaktoren des Magazins geprüft. Entscheidend waren die Kriterien Essen und Trinken, Nachtleben, einzigartige lokale Geschäfte, Lebensqualität und Gemeinschaft.

Wir haben euch die fünf besten Quartiere der Welt zusammengestellt:

Jongno 3-ga, Seoul, Südkorea

An der Spitze der Liste steht das Quartier Jongno 3-ga in Seoul, Südkorea. Die Umgebung sei schon seit Jahren bei Reisenden beliebt, schreibt das «Time Out». Grund dafür sei das historische Dorf Ikseon-dong Hanok mit seinen vielen traditionellen Hanok-Häusern. Heute prägten ausserdem trendige Cafés und Restaurants das Viertel.

Hanok-Häuser sind traditionelle koreanische Holzhäuser mit Ziegeldächern. Bild: www.imago-images.de

Das Quartier Jongno 3-ga ist auch für seine engen Gassen bekannt. Dort ziehen die sogenannten «Pocha» (Imbissstände, die auch zu später Stunde geöffnet sind) zahlreiche Touristen, aber auch Einheimische an. Besucherinnen und Besucher würden die günstigen Preise und die ungezwungene Atmosphäre schätzen, so das «Time Out». Früher wurden die Stände vor allem von Büroangestellten aus der Gegend aufgesucht, da sie eine schnelle Mahlzeit boten.

Ein typischer Imbissstand in Ikseon Dong. Bild: www.imago-images.de

Quartier de l'Ocean, Rabat, Marokko

Das Quartier de L'Océan in Rabat verkörpere ein besonderes Flair, wo Atlantik und Stadtleben aufeinandertreffen, heisst es auf «Time Out». Die Grenze des Viertels erstreckt sich entlang eines Küstenstreifens. Die Promenade ist laut dem Kulturmagazin daher ein besonders beliebter Treffpunkt für Einheimische.

Die historische Altstadt von Rabat gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Bild: Shutterstock

Abseits des Strandes laden zahlreiche Strassen zum Erkunden ein, schreibt das «Time Out». Die Fassaden vieler Wohnblöcke sind mit ausdrucksstarken Graffitis bemalt. Orte wie die Rue Bruxelles mit ihrer Fussgängerzone, den Cafés und Kulturzentren würden das Gemeinschaftsgefühl unter den Bewohnenden fördern, heisst es weiter.

Neos Kosmos, Athen, Griechenland

Laut «Time Out» stand Neos Kosmos lange im Schatten der benachbarten Stadtteile Koukaki und Pangrati. Letztere befinden sich in Laufnähe zu den beliebten Sehenswürdigkeiten und sind unter anderem deshalb beliebt bei Reisenden.

Das Wahrzeichen Athens: die Akropolis. Bild: www.imago-images.de

Doch das Viertel, das zwischen der Akropolis und der Athener Riviera liegt, habe sich zu einem der spannendsten von Athen entwickelt, schreibt das Kulturmagazin. Hier wohnen Familien, Künstler, Studierende und alteingesessene Athener Tür an Tür.

Das im Quartier liegende Kulturzentrum Onassis Stegi präsentiere griechische Kreativität auf internationaler Ebene mithilfe von Ausstellungen, Performances und öffentlichen Veranstaltungen, heisst es im Artikel.

Besucherinnen und Besucher im Kulturzentrum Onassis Stegi. Bild: keystone

Chinatown, Los Angeles, Vereinigte Staaten

Das Chinatown in Los Angeles überzeugt die Jury von «Time Out» dadurch, dass das Viertel es schaffe, sich mit neuen Lokalen immer wieder neu zu erfinden. Die grosse Auswahl an Restaurants präge den kleinen Stadtteil. Hier gebe es alles: von gehobener Küche bis zu Imbissen, schreibt das Magazin.

Die chinesische Neujahrsfeier in Chinatown in Los Angeles. Bild: www.imago-images.de

Gleichzeitig bleibe das Quartier gemäss «Time Out» mit den Pagodendächern, hängenden Laternen und historischer Architektur seiner Geschichte treu. Interessierte Besucherinnen und Besucher erhalten im chinesisch-amerikanischen Museum Einblick in die Vergangenheit der chinesisch-amerikanischen Gemeinde.

Das Tor zur Chinatown von Los Angeles. Bild: Shutterstock

Govanhill, Glasgow, Schottland

In den vergangenen Jahren habe sich Govanhill zu einem der beliebtesten Viertel Glasgows gemausert, schreibt das Kulturmagazin. Es zeichne sich durch seine Vielfältigkeit aus. An der wichtigsten Hauptstrasse, Victoria Road, finden sich laut «Time Out» irische Pubs, pakistanische und indische Restaurants sowie Läden mit lokalen Feinkostspezialitäten.

In den Sandsteingebäuden lebten früher vor allem die Arbeiter der umliegenden Eisenwerke. Bild: www.imago-images.de

Auch die Architektur kann sich gemäss dem Magazin zufolge sehen lassen: Das Strassenbild von Govanhill ist geprägt von den Sandsteingebäuden aus dem 19. Jahrhundert.

Das Stadtviertel Govanhill feiert jedes Jahr ein gemeinschaftsbasiertes und antirassistisches Kulturfestival. Bild: www.imago-images.de

Laut dem «Time Out» sollen niedrige Mietkosten kreative Köpfe wie Künstlerinnen und Schriftsteller angelockt haben. Dadurch habe sich im Viertel eine lebendige künstlerische Szene entwickelt.

Die gesamte Liste der coolsten Quartiere 2026 von «Time Out»:

Jongno 3-ga, Seoul, Südkorea Quartier de L'Océan, Rabat, Marokko Neos Kosmos, Athen, Griechenland Chinatown, Los Angeles, Vereinigte Staaten Govanhill, Glasgow, Schottland Kitakagaya, Osaka, Japan Chapinero Alto, Bogotá, Kolumbien Koenji, Tokio, Japan Innenstadt von St. Catharines, Ontario, Kanada Esquilino, Rom, Italien Russafa, Valencia, Spanien Tân Định, Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam São Bento, Lissabon, Portugal Talat Noi, Bangkok, Thailand Slakthusområdet, Stockholm, Schweden Humayunpur, Delhi, Indien Laranjeiras, Rio de Janeiro, Brasilien West Town, Chicago, USA Rákóczi tér, Budapest, Ungarn Jalan Besar, Singapur Crooswijk, Rotterdam, Niederlande Chacagiales, Buenos Aires, Argentinien Bandra West, Mumbai, Indien Cathedral Quarter, Belfast, Vereinigtes Königreich República, São Paulo, Brasilien Changning, Shanghai, China Oost, Amsterdam, Niederlande Financial District, New York, Vereinigte Staaten New Farm, Brisbane, Australien Quartier d'Aligre, Paris, Frankreich Kalk Bay, Kapstadt, Südafrika North Hobart, Hobart, Australien Newington Green, London, Vereinigtes Königreich Yulin, Chengdu, China Mount Pleasant, Vancouver, Kanada Centro Histórico, Lima, Peru Boavista, Porto, Portugal Starstreet Precinct, Hongkong South Melbourne, Melbourne, Australien Distillery District, Lexington, Vereinigte Staaten