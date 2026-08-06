So sind die Menschen früher auf Reisen gegangen
Reisen mit dem Auto
Ohio, USA, Ende der 1960er-Jahre:
Der britische Schatzkanzler und Familie machen sich auf den Weg nach Südfrankreich in die Sommerferien, August 1964:
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate, Mitte 1970er-Jahre:
Kartenlesen. Immer wieder Kartenlesen: Georgia, USA, 1936.
Unterwegs in Marokko, 1966:
Ankunft in Portoferraio, Insel Elba, Italien, 1959:
Ankunft in Boulogne mit dem Hovercraft, 1968:
Warten beim Grenzübergang Schärding, Österreich, 1968:
Kinderbeförderung im Auto, 1950er:
Besuch im Yellowstone-Nationalpark, Montana, USA, 1959:
Rasthalt mit Picknickdecke in der DDR, 1960:
Rasthalt mit Übernachtung in Grossbritannien, 1970:
Und in Italien, 1960:
Ach, ihr und eure Autos! Eine Lambretta tut's auch! Italien, 1958:
Roadtrip mit der Lambretta – Italien, 1957:
Oder: Motorrad mit Seitenwagen. So was galt als absolut legitime (weil günstigere) Alternative zum eigenen Auto. Und wenn man noch den amtlichen Wohnwagen ranhängte, umso mehr. Bild aus Grossbritannien, 1965.
Busreisen damals
Der erste Reisebus mit Schlafmöglichkeit: Die Familie Conklin reiste 1915 damit von New York nach San Francisco.
Eine gut gelaunte Reisegruppe in England, 1970:
Promofoto für den US-Reiseanbieter Greyhound, 1968:
Kein Promofoto, sondern ein Schnappschuss – aber immer noch die Firma Greyhound. Diesmal aber in Amsterdam, Niederlande, 1973:
Wanderreisen
Wandergruppe beim Rifugio Panarotta im Trentino, Italien, 1930:
Zitieren wir hier doch die Original-Bildunterschrift von Juli 1932: «Drei hübsche Wandernde in der Nähe von Lepe in Hampshire, die sich für ein frischeres Outfit entschieden hatten als das, was Wanderer normalerweise tragen.»
Wandern und Campen in der freien Natur, abseits vom Trubel und Lärm – Grossbritannien, 1960:
Reisen mit dem Schiff
Italienische Migranten auf der SS Conte Verde unterwegs nach Südamerika, Anfang der 1930er-Jahre:
Ankunft der SS Auriga in Southampton, 1954:
Schlafsaal auf der SS Uganda auf dem Weg nach Indien, 1950er:
Kinder auf dem Deck des italienischen Ozeandampfers Conte Verde, Anfang 1930er:
Auf derselben Atlantiküberfahrt: der Speisesaal der dritten Klasse auf der Conte Verde.
Geschwister auf der Empire Windrush, kurz vor der Ankunft in England, Juni 1948:
Eine jamaikanische Familie auf der Empire Windrush – ein weiteres der ikonischen und mittlerweile berühmten Pressefotos von der Ankunft karibischer Einwanderer am 22. Juni 1948 in den Tilbury Docks in Essex, England.
Reisen mit dem Zug
Noch ein letztes Windrush-Foto als thematischer Übergang: eine karibische Familie unterwegs nach London.
Hauptbahnhof Zürich, Mai 1958: italienische Reisende auf dem Weg in die Heimat.
SBB-Minibar im Jahr 1962:
Spanische Gastarbeiter bei ihrer Ankunft am Bahnhof von Genf-Cornavin, 1962:
Flugreisen
«Amerikanerinnen auf dem Weg zum Flughafen», so die Bildlegende dieses Fotos aus dem Jahr 1947. Oh ja, damals wurden für die Flugreise die schicken Kleider angezogen!
Diese Regel galt 1969 auch noch – zumindest für Promis wie Schauspielerin Joan Collins und Kids bei Reiseantritt in Heathrow.
Apropos Promis: hier die Ankunft des kaiserlichen japanischen Ballettensembles in Zürich-Kloten, 1962.
Und hier die Basketballmannschaft Harlem Globetrotters 1959:
Mehr historische Bilder zum Flughafen Zürich gibt's hier:
Derweil: Fluggastbetreuung bei United Airlines, 1966 …
… und bei Scandinavian Airways, 1968.
Zollabfertigung beim Flughafen Zürich, 1953:
Ankunft des Linienflugs Honolulu-Manila der Pan American Airlines auf Luzon Island, Philippinen, 1940:
Das TWA Flight Center Terminal im John F. Kennedy Airport, New York, 1965:
Und zum Abschied wünscht euch das Bordpersonal der Southwest Airlines von 1970 weiterhin schöne Sommerferien!