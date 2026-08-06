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Historische Bilder: So sind die Menschen früher auf Reisen gegangen

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bild: imago

So sind die Menschen früher auf Reisen gegangen

Ein kleiner Reminder: Reisen war früher … anders. Eine Beweisführung in 45 grossartigen historischen Bildern.
06.08.2026, 06:0206.08.2026, 06:02
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Reisen mit dem Auto

Ohio, USA, Ende der 1960er-Jahre:

VW werbung anno dazumal retro auto https://www.pinterest.ch/pin/404620347741857315/
Bild: pinterest

Der britische Schatzkanzler und Familie machen sich auf den Weg nach Südfrankreich in die Sommerferien, August 1964:

Vereinigtes Königreich Irland 8. August 1964 – Schatzkanzler und Familie fahren in den Urlaub nach Südfrankreich. Herr Reginald Maudling, der Schatzkanzler, und seine Familie verließen heute Morgen di ...
Bild: imago

Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate, Mitte 1970er-Jahre:

Schardscha Vereinigte Arabische Emirate Eine arabische Familie in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate 1970er Jahre. A Arabic family in Sharjah, United Arab Emirates 1970s., Schardscha Schardscha ...
Bild: imago

Kartenlesen. Immer wieder Kartenlesen: Georgia, USA, 1936.

1930s: road trippers consult a map in the state of Georgia The Great Depression shook the automobile industry, and car sales declined throughout this decade. However, those who could afford it still e ...
Bild: Getty

Unterwegs in Marokko, 1966:

Marokko Marokko, 20210216, Aufnahme ca. 1966, Wüstenfahrt mit Autos
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Ankunft in Portoferraio, Insel Elba, Italien, 1959:

Cars landing from ferryboat. portoferraio. tuscany. Italy 1959 01 02 1959 972_45_W303183
Bild: imago

Ankunft in Boulogne mit dem Hovercraft, 1968:

Jul. 07, 1968 - Dover-Boulogne in 35 minutes by Hovercraft: Royalty on board: Princess Margaret and Lord Snowdon were among the passengers of the first Hovercraft which crossed the channel from Dover ...
Bild: imago

Warten beim Grenzübergang Schärding, Österreich, 1968:

6.6.1968 Grenzübergang Schärding in österreich Austria 20220101, Aufnahme ca.19680606, Grenzübergang Schärding in österreich
Bild: imago

Kinderbeförderung im Auto, 1950er:

Vintage kindersitze auto retro history https://rarehistoricalphotos.com/
Bild: rarehistoricalphotos.com
Die fragwürdigsten Kindersitze der Automobilgeschichte

Besuch im Yellowstone-Nationalpark, Montana, USA, 1959:

Yellowstone National Park in the late 1950s. Bear cubs beg for food. https://www.ebay.com/itm/354709121081
Bild: ebay

Rasthalt mit Picknickdecke in der DDR, 1960:

Picknick DDR, ca. 1960, Picknick *** Picnic GDR, ca 1960, picnic
Bild: imago

Rasthalt mit Übernachtung in Grossbritannien, 1970:

Family camping holiday in Britain in the 1970s Family camping holiday in Britain in the 1970s, Copyright: xPhotoshotx xAvalonx 0559718130
Bild: imago

Und in Italien, 1960:

Camping on the beach. 1960 01 02 1960 972_45_W265274
Bild: imago

Ach, ihr und eure Autos! Eine Lambretta tut's auch! Italien, 1958:

Camping 1958 – with Lambretta scooters. Probably a promo shot. 01 02 1958 972_45_W282886
Bild: imago

Roadtrip mit der Lambretta – Italien, 1957:

1957: Young women: Road trip on a Lambretta scooter. 1957 01 02 1957 972_45_W277889
Bild: imago
Erinnerst du dich? Die schönsten Autobahn-Restis deiner Sommerferien damals

Oder: Motorrad mit Seitenwagen. So was galt als absolut legitime (weil günstigere) Alternative zum eigenen Auto. Und wenn man noch den amtlichen Wohnwagen ranhängte, umso mehr. Bild aus Grossbritannien, 1965.

Der Chaletvan , ein in Großbritannien gebauter Wohnwagen für Motorradfahrer. 1965 Die britische Firma Carahomes aus Walton-on-Thames in Surrey hat den ersten Wohnwagen für Motorradfahrer hergestellt. ...
Bild: imago

Busreisen damals

Der erste Reisebus mit Schlafmöglichkeit: Die Familie Conklin reiste 1915 damit von New York nach San Francisco.

https://www.loveexploring.com/galleryextended/84771/what-vacations-looked-like-in-every-decade-since-1900?page=1 In 1915, a mode of transport that would revolutionise the way Americans hit the road w ...
Bild: Library Of Congress

Eine gut gelaunte Reisegruppe in England, 1970:

ENGLAND - MARCH 10: The passengers have arrived here for a day trip from London, and are taking a bus on an excursion. At this time the railways and bus services were facing increased competition from ...
Bild: Getty

Promofoto für den US-Reiseanbieter Greyhound, 1968:

AD: GREYHOUND, 1968. American advertisement for Greyhound bus service. Photograph, 1968. PUBLICATIONxNOTxINxUSAxCANxUKxFRAxESPxJPN Copyright: xGRANGERx/xGRANGERx 0433381
Bild: imago

Kein Promofoto, sondern ein Schnappschuss – aber immer noch die Firma Greyhound. Diesmal aber in Amsterdam, Niederlande, 1973:

Anefo photo collection. Americruiser, modern bus from Greyhound Corporation in Amsterdam. October 17, 1973. Amsterdam, Noord-Holland Copyright: xpiemagsx pienatarchpart417102021-1034 ACHTUNG AUFNAHMED ...
Bild: imago

Wanderreisen

Wandergruppe beim Rifugio Panarotta im Trentino, Italien, 1930:

1930 Small group next to the Rifugio Panarotta Pergine, Italy x06176x Small Group Next to The Rifugio Italy x06176x
Bild: imago

Zitieren wir hier doch die Original-Bildunterschrift von Juli 1932: «Drei hübsche Wandernde in der Nähe von Lepe in Hampshire, die sich für ein frischeres Outfit entschieden hatten als das, was Wanderer normalerweise tragen.»

Orig. caption... HOT WEATHER HIKING KIT. 23.7.32. Three fair hikers seen near Lepe, Hampshire, who decided to wear cooler costume than that usually worn by hikers. Note Hikers Backpacking Barefoot Sum ...
Bild: imago

Wandern und Campen in der freien Natur, abseits vom Trubel und Lärm – Grossbritannien, 1960:

Bildnummer: 60487380 Datum: 23.05.1961 Copyright: imago/United Archives International Two guys from Deal spent their Whit Holiday camping and hiking now enjoy breakfast on the side of the road as the ...
Bild: imago

Reisen mit dem Schiff

Italienische Migranten auf der SS Conte Verde unterwegs nach Südamerika, Anfang der 1930er-Jahre:

Group of emigrants around the chaplain on the foredeck of the Conte Verde Group of emigrants around the chaplain on the foredeck of the Conte Verde.
Bild: imago

Ankunft der SS Auriga in Southampton, 1954:

Louise Robinson, a 19 year old Jamaican dressmaker, in a grey costume and pale blue hat, has a last minute stroll on deck before going to the immigration authority at Plymouth. With her is Nathaniel D ...
Bild: getty

Schlafsaal auf der SS Uganda auf dem Weg nach Indien, 1950er:

A group of women pose in their bunks in a sleeping cabin aboard the British India cruise ship, circa 1950s. https://bestlifeonline.com/50-vintage-photos-that-show-what-traveling-used-to-look-like/
Bild: reddit

Kinder auf dem Deck des italienischen Ozeandampfers Conte Verde, Anfang 1930er:

1930S Toddlers take part in a tricycle race on the deck of the Italian ship the Conte Verde . Colourised version exists: 13730412. Date: early 1930s Copyright: Copyrightx(c)Geminix2023.xCredit:xGemini ...
Bild: imago

Auf derselben Atlantiküberfahrt: der Speisesaal der dritten Klasse auf der Conte Verde.

The third-class dining hall of the ocean liner Conte Verde The third-class dining hall of the ocean liner Conte Verde. Copyright: 1068_05_IT-MI0332_TCI000388_01
Bild: imago

Geschwister auf der Empire Windrush, kurz vor der Ankunft in England, Juni 1948:

22 June 1948: At 7 a.m. today a ship the Empire Windrush berthed at Tilbury with 417 sons of the Empire on board, After returning to their home land after the war, these Jamaicans found many unemploye ...
Bild: imago

Eine jamaikanische Familie auf der Empire Windrush – ein weiteres der ikonischen und mittlerweile berühmten Pressefotos von der Ankunft karibischer Einwanderer am 22. Juni 1948 in den Tilbury Docks in Essex, England.

The Zane Family on Empire Windrush June 22, 1948
Bild: imago

Reisen mit dem Zug

Noch ein letztes Windrush-Foto als thematischer Übergang: eine karibische Familie unterwegs nach London.

Empire Windrush - to Victoria Station by Train: Caribbean Family. June 22, 1948
Bild: imago

Hauptbahnhof Zürich, Mai 1958: italienische Reisende auf dem Weg in die Heimat.

In der Schweiz lebende Italiener schauen am Zuercher Hauptbahnhof aus einem Extrazug nach Italien, wo sie an den Wahlen in ihrem Heimatland teilnehmen werden, aufgenommen am 24. Mai 1958. (KEYSTONE/PH ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

SBB-Minibar im Jahr 1962:

Mineral, Sandwich, Kaffee – und eine Schachtel Zigaretten? Die bot die SBB-Minibar lange an – so wie auf dieser Aufnahme aus dem Jahr 1962.
Bild: SBB Historic
History Porn
Damals, als in den Zügen der SBB gequalmt wurde, was das Zeug hielt

Spanische Gastarbeiter bei ihrer Ankunft am Bahnhof von Genf-Cornavin, 1962:

Spanische Gastarbeiter, aufgenommen im Februar 1962 nach ihrer Ankunft am Bahnhof von Genf-Cornavin. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Bdl.)
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Flugreisen

«Amerikanerinnen auf dem Weg zum Flughafen», so die Bildlegende dieses Fotos aus dem Jahr 1947. Oh ja, damals wurden für die Flugreise die schicken Kleider angezogen!

On their way to the airport. 1940s https://www.reddit.com/r/HistoricalCapsule/comments/1p15koy/welldressed_stylish_women_walk_together_with/#lightbox
Bild: reddit

Diese Regel galt 1969 auch noch – zumindest für Promis wie Schauspielerin Joan Collins und Kids bei Reiseantritt in Heathrow.

RECORD DATE NOT STATED Joan Collins and her children Tara and Sacha at London s Heathrow Airport 1969 ** J.C.C. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxSUIxONLY Copyright: x
Bild: imago

Apropos Promis: hier die Ankunft des kaiserlichen japanischen Ballettensembles in Zürich-Kloten, 1962.

The imperial japanese ballet, arrival at Zurich-Kloten airport 1962 The imperial japanese ballet, arrival at Zurich-Kloten airport 1962 (Photo by ATP/RDB/ullstein bild via Getty Images)
Bild: ullstein bild

Und hier die Basketballmannschaft Harlem Globetrotters 1959:

Bildnummer: 59944436 Datum: 01.01.1900 Copyright: imago/United Archives International American basketball team the Harlem Globetrotters arrive at London Airport from New York by way of Zurich to demo ...

Mehr historische Bilder zum Flughafen Zürich gibt's hier:

History Porn
Zu 75 Jahren Flughafen Zürich gibt's EINE TONNE endgeiler historischer Bilder

Derweil: Fluggastbetreuung bei United Airlines, 1966 …

Als es noch Flüge exklusiv für Männer gab (und Frauen nur als Stewardessen mitfliegen durften) https://www.watson.ch/populaerkultur/panorama/338866214-damals-als-es-men-only-extrafluege-gab-stewardes ...
Bild: United Airlines

… und bei Scandinavian Airways, 1968.

Charcuterie sliced to order on Scandinavian Airlines in the 1960s. https://img.atlasobscura.com/E1nILhnIQexTPs5Rntq8Un2JPQAzWFaqg3ThHQsxIvo/rs:fill:12000:12000/q:81/sm:1/scp:1/ar:1/aHR0cHM6Ly9hdGxh/ ...
Bild: atlas obscura

Zollabfertigung beim Flughafen Zürich, 1953:

Zollabfertigung im neueroeffneten Flughafen Zuerich - Kloten, aufgenommen im August 1953. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Hermann Schmidli)
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Ankunft des Linienflugs Honolulu-Manila der Pan American Airlines auf Luzon Island, Philippinen, 1940:

Luzon Island, Philippines 1940: Pan Am flying boat.
Bild: National Geographic

Das TWA Flight Center Terminal im John F. Kennedy Airport, New York, 1965:

NYC: AIRPORT, 1965. The TWA Flight Center Terminal at John F. Kennedy Airport in Queens, New York. Photograph by Marion Trikosko, 1965. PUBLICATIONxNOTxINxUSAxCANxUKxFRAxESPxJPN Copyright: xGRANGERx/x ...
Bild: imago

Und zum Abschied wünscht euch das Bordpersonal der Southwest Airlines von 1970 weiterhin schöne Sommerferien!

southwest airlines stewardess flight attendant flug begleiterin retro vintage fliegen https://www.eleftheriaonline.gr/ellada-kosmos/funny-strange/item/39940-400-weird-photos-part2
Bild: eleftheriaonline.gr
Als es noch Flüge exklusiv für Männer gab (und Frauen nur als Stewardessen mitfliegen durften)
31 Bilder der allerbesten Stewardessen-Uniformen EVER (ever, ever ...)
Retrofantastico! 1950s-1980s
Sachen, die früher stinknormal waren, heute aber ... uiuiui
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«Bin sensibel, verständnisvoll und notgeil» – Dating-Annoncen von damals
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So, jetzt! Hier 16 schlicht grossartige Bilder aus der Musikgeschichte
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