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So sind die Menschen früher auf Reisen gegangen

Ein kleiner Reminder: Reisen war früher … anders. Eine Beweisführung in 45 grossartigen historischen Bildern.

Oliver Baroni Folge mir

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Reisen mit dem Auto

Ohio, USA, Ende der 1960er-Jahre:

Der britische Schatzkanzler und Familie machen sich auf den Weg nach Südfrankreich in die Sommerferien, August 1964:

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Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate, Mitte 1970er-Jahre:

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Kartenlesen. Immer wieder Kartenlesen: Georgia, USA, 1936.

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Unterwegs in Marokko, 1966:

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Ankunft in Portoferraio, Insel Elba, Italien, 1959:

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Ankunft in Boulogne mit dem Hovercraft, 1968:

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Warten beim Grenzübergang Schärding, Österreich, 1968:

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Kinderbeförderung im Auto, 1950er:

Besuch im Yellowstone-Nationalpark, Montana, USA, 1959:

Rasthalt mit Picknickdecke in der DDR, 1960:

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Rasthalt mit Übernachtung in Grossbritannien, 1970:

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Und in Italien, 1960:

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Ach, ihr und eure Autos! Eine Lambretta tut's auch! Italien, 1958:

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Roadtrip mit der Lambretta – Italien, 1957:

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Oder: Motorrad mit Seitenwagen. So was galt als absolut legitime (weil günstigere) Alternative zum eigenen Auto. Und wenn man noch den amtlichen Wohnwagen ranhängte, umso mehr. Bild aus Grossbritannien, 1965.

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Busreisen damals

Der erste Reisebus mit Schlafmöglichkeit: Die Familie Conklin reiste 1915 damit von New York nach San Francisco.

Eine gut gelaunte Reisegruppe in England, 1970:

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Promofoto für den US-Reiseanbieter Greyhound, 1968:

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Kein Promofoto, sondern ein Schnappschuss – aber immer noch die Firma Greyhound. Diesmal aber in Amsterdam, Niederlande, 1973:

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Wanderreisen

Wandergruppe beim Rifugio Panarotta im Trentino, Italien, 1930:

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Zitieren wir hier doch die Original-Bildunterschrift von Juli 1932: «Drei hübsche Wandernde in der Nähe von Lepe in Hampshire, die sich für ein frischeres Outfit entschieden hatten als das, was Wanderer normalerweise tragen.»



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Wandern und Campen in der freien Natur, abseits vom Trubel und Lärm – Grossbritannien, 1960:

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Reisen mit dem Schiff

Italienische Migranten auf der SS Conte Verde unterwegs nach Südamerika, Anfang der 1930er-Jahre:

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Ankunft der SS Auriga in Southampton, 1954:

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Schlafsaal auf der SS Uganda auf dem Weg nach Indien, 1950er:

Kinder auf dem Deck des italienischen Ozeandampfers Conte Verde, Anfang 1930er:

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Auf derselben Atlantiküberfahrt: der Speisesaal der dritten Klasse auf der Conte Verde.

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Geschwister auf der Empire Windrush, kurz vor der Ankunft in England, Juni 1948:

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Eine jamaikanische Familie auf der Empire Windrush – ein weiteres der ikonischen und mittlerweile berühmten Pressefotos von der Ankunft karibischer Einwanderer am 22. Juni 1948 in den Tilbury Docks in Essex, England.

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Reisen mit dem Zug

Noch ein letztes Windrush-Foto als thematischer Übergang: eine karibische Familie unterwegs nach London.

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Hauptbahnhof Zürich, Mai 1958: italienische Reisende auf dem Weg in die Heimat.

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SBB-Minibar im Jahr 1962:

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Spanische Gastarbeiter bei ihrer Ankunft am Bahnhof von Genf-Cornavin, 1962:

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Flugreisen

«Amerikanerinnen auf dem Weg zum Flughafen», so die Bildlegende dieses Fotos aus dem Jahr 1947. Oh ja, damals wurden für die Flugreise die schicken Kleider angezogen!

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Diese Regel galt 1969 auch noch – zumindest für Promis wie Schauspielerin Joan Collins und Kids bei Reiseantritt in Heathrow.

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Apropos Promis: hier die Ankunft des kaiserlichen japanischen Ballettensembles in Zürich-Kloten, 1962.

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Und hier die Basketballmannschaft Harlem Globetrotters 1959:

Mehr historische Bilder zum Flughafen Zürich gibt's hier:

Derweil: Fluggastbetreuung bei United Airlines, 1966 …

Bild: United Airlines

… und bei Scandinavian Airways, 1968.

Zollabfertigung beim Flughafen Zürich, 1953:

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Ankunft des Linienflugs Honolulu-Manila der Pan American Airlines auf Luzon Island, Philippinen, 1940:

Das TWA Flight Center Terminal im John F. Kennedy Airport, New York, 1965:

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Und zum Abschied wünscht euch das Bordpersonal der Southwest Airlines von 1970 weiterhin schöne Sommerferien!