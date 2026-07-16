Kuwait verurteilt iranische Angriffe +++ Iran: 50 Tote nach jüngsten Angriffen

Der mit den USA verbündete Golfstaat Kuwait hat den jüngsten Beschuss aus dem Iran auf sein Staatsgebiet scharf verurteilt. «Die wiederholten Angriffe auf lebenswichtige Einrichtungen offenbaren eine systematische und aggressive Vorgehensweise, die auf zivile Infrastruktur abzielt und das Leben sowie die Sicherheit der Bevölkerung gefährdet», hiess es in einer Mitteilung des Aussenministeriums.
Erheblicher Sachschaden im Ölsektor
Kuwaits Staatsagentur Kuna meldete iranische Angriffe auf einen «bedeutenden» Standort des Ölsektors. Dabei sei erheblicher Sachschaden entstanden und mehrere Menschen verletzt worden, hiess es weiter unter Berufung auf den Ölkonzern Kuwait Petroleum Corporation. Der Konzern sprach demnach von wiederholten, «abscheulichen» Angriffen aus dem Iran. Die Verletzten seien behandelt und der Standort evakuiert worden. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt.
Ein Sprecher des kuwaitischen Verteidigungsministeriums erklärte auf X, der Iran habe nicht nur Militär- und Sicherheitseinrichtungen, sondern auch zivile Ziele ins Visier genommen. Betroffen seien «Anlagen zur Öl-, Strom- und Wasserversorgung». Das Militär habe am Samstag «feindliche» ballistische Raketen und Drohnen im kuwaitischen Luftraum abgefangen. (sda/dpa)
Erheblicher Sachschaden im Ölsektor
Kuwaits Staatsagentur Kuna meldete iranische Angriffe auf einen «bedeutenden» Standort des Ölsektors. Dabei sei erheblicher Sachschaden entstanden und mehrere Menschen verletzt worden, hiess es weiter unter Berufung auf den Ölkonzern Kuwait Petroleum Corporation. Der Konzern sprach demnach von wiederholten, «abscheulichen» Angriffen aus dem Iran. Die Verletzten seien behandelt und der Standort evakuiert worden. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt.
Ein Sprecher des kuwaitischen Verteidigungsministeriums erklärte auf X, der Iran habe nicht nur Militär- und Sicherheitseinrichtungen, sondern auch zivile Ziele ins Visier genommen. Betroffen seien «Anlagen zur Öl-, Strom- und Wasserversorgung». Das Militär habe am Samstag «feindliche» ballistische Raketen und Drohnen im kuwaitischen Luftraum abgefangen. (sda/dpa)
#Kuwait Minister of Electricity, Water & Renewable Energy inspects the site of an attack at a power generation & water desalination station to review response effortshttps://t.co/qgP17FfEyU#KUNA pic.twitter.com/90Pk6hw2xu— Kuwait News Agency - English Feed (@kuna_en) July 18, 2026