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Klitschko warnt vor Zunahme russischer Angriffe auf Kiew

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Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko.Bild: keystone

Klitschko warnt vor Zunahme russischer Angriffe auf Kiew: «Schlimmer als je zuvor»

12.07.2026, 01:2312.07.2026, 01:23

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko spricht angesichts mehrerer schwerer russischer Luftangriffe in den vergangenen Tagen von einer weiteren Eskalation des Ukraine-Kriegs durch Moskau. Er habe so etwas seit Kriegsbeginn noch nicht erlebt. «Die Angriffe mit russischen ballistischen Raketen sind schlimmer als je zuvor», sagte er der Zeitung «Bild am Sonntag».

Innerhalb einer Woche hat das russische Militär Kiew dreimal schwer aus der Luft angegriffen. Dabei setzte es neben Drohnen auch Marschflugkörper und ballistische Raketen ein. Die Folgen für die ukrainische Hauptstadt sind verheerend. Dutzende Menschen kamen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. Die Einschläge haben viele Wohnhäuser in Kiew beschädigt oder ganz zerstört.

Die von Kremlchef Wladimir Putin betriebene Eskalation sei auch auf die neue Stärke der Ukraine auf dem Schlachtfeld zurückzuführen, zeigte sich Klitschko überzeugt. Putin stehe so unter Druck, «dass er jetzt offenbar Kiew kaputt bomben will, bevor der Winter beginnt», sagte der frühere Box-Weltmeister. Klitschko rief die westlichen Partner der Ukraine zu weiteren Hilfen bei der Flugabwehr auf. Gerade beim Abfangen ballistischer Raketen ist Kiew auf Systeme wie die von den USA produzierten Patriot-Komplexe angewiesen. (sda/dpa)

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