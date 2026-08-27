wechselnd bewölkt17°
DE | FR
burger
International
Liveticker

Sturzflut in Nepal: Die Entwicklungen im Liveticker

A boy looks at the devastation caused by flash flooding along the Trishuli River in Nepal&#039;s Nuwakot district, Wednesday, Aug. 26, 2026. (AP Photo/Niranjan Shrestha) APTOPIX Nepal Flash Floods
Die Sturzflut hinterlässt Zerstörung und Verzweiflung.Bild: keystone
Liveticker

Zahl der Vermissten steigt auf über 1300

Am Mittwoch hat eine Sturzflut in der Grenzregion zwischen Nepal und China über 160 Menschen in den Tod gerissen. Die Entwicklungen im Liveticker.
27.08.2026, 07:12

Das Wichtigste in Kürze

  • Bei einer Sturzflut entlang des Flusses Bhotekoshi haben am Mittwoch gewaltige Schlamm- und Gesteinsmassen eine Schneise der Verwüstung geschlagen.
  • Auf Videos und Bildern ist zu sehen, wie die Flut Brücken, Fahrzeuge und ganze Dörfer unter sich begrub und mit sich riss.
  • Die Zahl der Toten und Vermissten steigt stündlich. Unter ihnen sind auch viele ausländische Touristen und Touristinnen

(her)

Schicke uns deinen Input
7:20
Über 400 Touristen vermisst
Gemäss Angaben des lokalen Katastrophenmanagements sind unter den Vermissten über 400 Touristen, berichtet die «New York Times». Darunter sind 134 indische, 47 US-amerikanische, 33 britische, 34 australische, 24 kanadische, 19 malayische sowie mehrere deutsche Staatsangehörige.

Die Gegend im Himalaya, in der die Sturzflut niederging, ist unter Wandertouristen beliebt.
(her)


6:55
Zahl der Vermissten steigt auf mehr als 1300
Nach der gewaltigen Sturzflut im Himalaya-Gebiet ist allein in Nepal Behördenangaben zufolge die Zahl der Vermissten auf 826 gestiegen. Damit steigt die Gesamtzahl der Vermissten in Nepal und in China auf mehr als 1300
(sda/dpa)
4:09
Mehr als 30 Australier nach Sturzflut in Nepal vermisst
Nach der gewaltigen Sturzflut in der Grenzregion zwischen Nepal und China werden nach Informationen der Regierung in Canberra auch 34 Australier vermisst. «Nepal ist ein Entwicklungsland. Es verfügt nicht über die Ressourcen, die in Australien für ein solches Ereignis zur Verfügung stünden. Daher ist die Informationsbeschaffung schwierig», zitierten australische Medien Ministerpräsident Anthony Albanese.

«Wir sprechen den von den schweren Überschwemmungen in Nepal und Tibet, China, Betroffenen unser tiefstes Mitgefühl aus», schrieb Albanese auf der Plattform X. «Australier in den betroffenen Gebieten sollten den Anweisungen der örtlichen Behörden Folge leisten.»

15 der Vermissten waren mit dem US-Tourveranstalter Himalayan Glacier in der Region unterwegs, wie die Zeitung «Sydney Morning Herald» unter Berufung auf den Chef des Unternehmens, Sagar Pandey, schrieb. Bei zwei von ihnen soll es sich um Jugendliche im Alter von 11 und 14 Jahren handeln, die vermutlich mit ihren Eltern reisten. Die älteste Vermisste ist eine 64-jährige Frau.

Insgesamt umfasste die Reisegruppe den Informationen zufolge 40 Touristen: neben den 15 Australiern zehn Kanadier, acht US-Amerikaner, zwei Singapurer, zwei Briten, einen Russen und zwei Nepalesen. Begleitet wurde sie von sieben einheimischen Mitarbeitern. (sda/dpa)
17:30
China meldet 3 Tote und 265 Vermisste nach Sturzflut
Nach der Sturzflut in einer Gebirgsregion zwischen Nepal und Tibet hat China 3 Tote und 265 Vermisste gemeldet. Das berichteten chinesische Staatsmedien unter Berufung auf eine erste Erhebung der Behörden vor Ort im Kreis Gyirong im Südwesten Tibets. Die genaue Zahl werde noch ermittelt, hiess es. Die Rettungsmassnahmen liefen weiter, berichteten die Staatsmedien.

In Nepal hatte die Polizei zuletzt 72 Todesopfer bestätigt, die bei der verheerenden Sturzflut entlang des Flusses Bhotekoshi im Gebirge Zentralnepals ums Leben gekommen waren. Auch in Nepal werden weiter Hunderte Menschen vermisst, darunter auch ausländische Reisende. (sda/dpa)
17:02
Bund stellt 500'000 Franken Nothilfe bereit
Die Schweiz stellt nach der verheerenden Flutkatastrophe in Nepal in Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen (UN) 500'000 Franken für Nothilfe bereit. Dies geht aus einem X-Post des Departements für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) hervor. Bislang gäbe es weiterhin keine Informationen, dass sich unter den Vermissten oder gar gestorbenen Schweizer Staatsbürger befinden.



(cpf)
16:03
Zahl der Todesopfer auf 95 gestiegen
Laut der AFP ist die Zahl der Todesopfer mittlerweile auf 95 gestiegen. Die Agentur beruft sich dabei auf Informationen der Polizei. Darunter sollen sich mindestens 11 Kinder befinden. Kurz zuvor hatte die Zeitung Ekantipur noch von 72 bestätigten Todesopfern berichtet. Die Opfer wurden dabei in verschiedenen Teilen des Landes aufgefunden.

Die tatsächliche Anzahl Todesopfer dürfte deutlich höher liegen, zumal weiterhin hunderte Personen vermisst werden. (cpf)
14:24
Grosse Zerstörungen entlang des Flusses Bhotekoshi
Nach Berichten der Zeitung «The Kathmandu Post» und anderer nepalesischer Medien richteten die Wasser- und Schlammmassen grosse Zerstörungen in Ortschaften und an Infrastruktur entlang des Flusses Bhotekoshi an, der im Hochland von Tibet entspringt und die nepalesische Provinz Bagmati durchfliesst. Unter anderem seien Häuser und Brücken weggespült oder beschädigt worden.

Nepals Regierungschef Balendra Shah kündigte den Einsatz der Armee und weiterer Sicherheitskräfte für die Rettungsmassnahmen an. Die Behörden gaben für die flussabwärts gelegenen Gebiete in dem Himalaya-Staat eine Katastrophenwarnung heraus.

Nepals Regierungschef Balendra Shah
14:17
Opferzahl steigt auf 22
Die Zahl der Toten infolge der Flutwelle erhöhte sich unterdessen auf 22. Das sagte der Leiter der Polizei der betroffenen Provinz Bagmati. Es werde noch eine Zeit lang dauern, bis genauere Daten zu Vermissten und zum Ausmass der Schäden vorlägen. Bestätigt wurde, dass 26 Polizeibeamte in den betroffenen Hochgebirgsgebieten nahe der Grenze zu Tibet als vermisst galten. Auch Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete von Befürchtungen über zahlreiche Opfer und Vermisste am Grenzübergang im Kreis Gyirong im Südwesten der Region Tibet.
13:38
Noch keine Informationen über Schweizer Opfer
Nach der heftigen Sturzflut in Nepal steht die Schweizer Vertretung in Kathmandu in Kontakt mit den zuständigen Behörden vor Ort. «Dem EDA liegen derzeit keine Informationen über Schweizer Opfer vor», heisst es auf Anfrage. Entsprechende Abklärungen seien im Gang. Das EDA rät Schweizerischen Staatsangehörigen vor Ort, die Anweisungen der lokalen Behörden zu befolgen. (ome)
13:24
Hunderte Touristen vermisst
Nach der heftigen Sturzflut in der Gebirgsregion von Nepal werden nach Behördenangaben Hunderte Reisende vermisst. Insgesamt würden 384 Touristen, darunter mehr als 290 Ausländer etwa aus Deutschland, den USA und Spanien vermisst, sagte der leitende Beamte Santosh Panta von der nationalen Tourismusorganisation Nepal Tourism Board der Deutschen Presse-Agentur in Kathmandu. (sda/dpa)
13:18
Gletscherseeausbruch als mögliche Ursache
Nepals Regierungschef Balendra Shah kündigte den Einsatz der Armee und weiterer Sicherheitskräfte für die Rettungsmassnahmen an. Die Behörden gaben für die flussabwärts gelegenen Gebiete in dem Himalaya-Staat eine Katastrophenwarnung heraus. Unklar war zunächst, was die Sturzflut ausgelöst hat. Nicht ausgeschlossen wurde, dass ein sogenannter Gletscherseeausbruch dazu geführt haben könnte. Dabei entleert sich plötzlich ein Gletschersee in Form von Flutwellen. (sda)


13:17
Sturzflut in Nepal
Eine heftige Sturzflut in Nepal hat nach Behördenangeben mindestens acht Menschen das Leben gekostet.

Zudem würden zahlreiche Menschen, darunter 26 Polizeibeamte, in den betroffenen Hochgebirgsgebieten nahe der Grenze zu Tibet vermisst, sagte ein Sprecher der nepalesischen Polizeibehörde.

Nach Berichten der Zeitung «The Kathmandu Post» und anderer nepalesischer Medien richteten die Wasser- und Schlammmassen grosse Zerstörungen in Ortschaften und an Infrastruktur entlang des Flusses Bhotekoshi an, der im Hochland von Tibet entspringt und die nepalesische Provinz Bagmati durchfliesst. Unter anderem seien Häuser und Brücken zerstört oder beschädigt worden.

Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete von Befürchtungen über zahlreiche Opfer und Vermisste am Grenzübergang im Kreis Gyirong im Südwesten der Region Tibet. Genauere Angaben lagen nicht vor.

Die Schlammlawine habe die Strassen zu dem Grenzübergang sowie die Stromzufuhr und Kommunikationsverbindungen abgeschnitten, berichtete Xinhua. Videoaufnahmen in sozialen Medien und Fotos zeigten, wie die braunen Schlammmassen das Flusstal überspülten.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping forderte, die Vermissten mit allen Mitteln zu suchen und Menschen in der Region in Sicherheit zu bringen, wie Xinhua meldete. Zudem mahnte er demnach, das Frühwarnsystem zu stärken. Xi gibt solche Anweisungen in der Regel nur bei besonders schweren Unglücken. Zudem schickte er mit Zhang Guoqing einen ranghohen Kader der Kommunistischen Partei in die betroffenen Region, um die Rettungsmassnahmen zu überwachen. (sda/dpa)


Mehr zur Flut:

Sturzflut in Nepal: Bilder zeigen Ausmass der Zerstörung
Sturzflut in Nepal: Bilder zeigen Ausmass der Zerstörung
Sturzflut in Nepal: 162 bestätigte Todesopfer, Hunderte vermisst
Sturzflut in Nepal: 162 bestätigte Todesopfer, Hunderte vermisst
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Wütende Nepalesen protestieren gegen neue Verfassung
    1 / 9
    Wütende Nepalesen protestieren gegen neue Verfassung
    Demonstranten blockierten am 5. November die Autobahn zwischen Nepal und Indien.
    quelle: x02814 / navesh chitrakar
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    Riesiger Eisblock versperrt den Aufstieg auf den Mount Everest
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Ukraine startet neue Welle von Drohnenangriffen auf Russland
    Bei einer neuen Welle von ukrainischen Drohnenangriffen auf Ziele in Russland sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handele es sich um einen Mann und ein 14-jähriges Mädchen, teilte der Gouverneur der Region Lipezk, Igor Artamonow, nach Angaben der Agentur Interfax mit. Eine Drohne sei auf ihr Haus gestürzt und habe dieses in Brand gesetzt.
    Zur Story