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Nepal Sturzflut: Bilder zeigen Ausmass der Zerstörung

Rescuers use an earthmover to carry a victim of flash flooding to safety along the Trishuli River in Nepal&#039;s Nuwakot district, Wednesday, Aug. 26, 2026. (AP Photo/Niranjan Shrestha) APTOPIX Nepal ...
Weil die Strassen verschüttet sind und das Gelände unwegsam ist, müssen Retter und Retterinnen die Überlebenden in Nepal mit Baggern in Sicherheit bringen.Bild: keystone

Sturzflut in Nepal: Bilder zeigen Ausmass der Zerstörung

Im Grenzgebiet zwischen Nepal und China hat eine zerstörerische Welle aus Wasser, Schlamm und Geröll mindestens 160 Menschen getötet. Noch immer werden hunderte Menschen vermisst.
27.08.2026, 05:1827.08.2026, 06:11

Nach der verheerenden Flutwelle in Nepal werden immer noch hunderte Menschen vermisst. Mindestens 162 Menschen sind dem Schlamm und den Fluten bis anhin zum Opfer gefallen.

Gewaltige Schlamm- und Gesteinsmassen in der Gebirgsregion zwischen Nepal und dem Südwesten Tibets entlang des Flusses Bhotekoshi bis nach Zentralnepal hinein eine Schneise der Verwüstung geschlagen. Die Flut riss Brücken mit sich, beschädigte Staudämme und liess Häuser in Sekundenschnelle im Schlamm versinken, wie dramatische Videoaufnahmen zeigten. Der Moment des Unglücks wirkte wie aus einem Katastrophenfilm.

Damaged houses stand precariously near the swollen, debris-choked banks of the Trishuli River after flash floods in Nepal&#039;s Nuwakot district on Wednesday, Aug. 26, 2026. (AP Photo/Niranjan Shrest ...
Bild: keystone

Ein privates Foto zeigt, mit welcher Wucht die Sturzflut durch das Bergtal des Himalaya donnerte und auf ihrem Weg Brücken, Fahrzeuge, Häuser und ganze Dörfer mit sich riss.

IPA87812146 - Nepal, Floods Between Tibet and Nepal: 95 Dead, Hundreds Missing. The theory: a glacier collapsed. Image/frame distributed by this Agency exclusively for editorial purposes. The material ...
Bild: www.imago-images.de

Die Lage ist nach wie vor unübersichtlich. Die «New York Times» berichtet, dass das Telekommunikationsnetz zusammengebrochen ist, was die Rettungsarbeiten erschwert.

Die UNO und die lokalen nepalesischen Behörden sprechen davon, dass ungefähr 10'000 Haushalte Soforthilfe benötigen.

epa13193011 Rescuers gather on a rooftop as floodwaters sweep through Trishuli Bazar following a flash flood, in Nuwakot district, Nepal, 26 August 2026. Several people were killed and multiple others ...
Bild: keystone

Balendra Shah, die Premierministerin von Nepal, teilte mit, dass mindestens 19 Brücken und 25 Strassenmeilen von den Fluten weggerissen wurden.

Hundreds missing after deadly flooding near Nepal-Tibet border - Nuwakot People stand on the remains of a bridge swept away by floodwaters in Nuwakot, Nepal, on August 26, 2026, following a powerful f ...
Bild: www.imago-images.de

Unter den Vermissten sind gemäss Angaben der nepalesischen Tourismusbehörde auch 134 Inder, 47 US- Amerikaner, 33 Menschen aus dem Vereinigten Königreich, 34 aus Australien, 24 aus Kanada und 19 aus Malaysia.

Dem Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) sind bis anhin keine Schweizer Vermissten bekannt. Das Bild zeigt, wie Helfer einer älteren Dame aus der Schaufel eines Baggers helfen, mit dem sie aus dem überfluteten Gebiet gerettet wurde.

KEYPIX - epa13193004 Rescuers transport an elderly woman rescued from a Devighat old age home following a flash flood in Trishuli Bazar, Nuwakot district, Nepal, 26 August 2026. Several people were ki ...
Bild: keystone

«Nepal ist ein Entwicklungsland. Es verfügt nicht über die Ressourcen, die in Australien für ein solches Ereignis zur Verfügung stünden. Daher ist die Informationsbeschaffung schwierig», zitierten australische Medien Ministerpräsident Anthony Albanese.

«Wir sprechen den von den schweren Überschwemmungen in Nepal und Tibet, China, Betroffenen unser tiefstes Mitgefühl aus», schrieb Albanese auf der Plattform X. «Australier in den betroffenen Gebieten sollten den Anweisungen der örtlichen Behörden Folge leisten.»

epa13193026 People watch as floodwaters sweep through Trishuli Bazar following a flash flood, in Nuwakot district, Nepal, 26 August 2026. Several people were killed and multiple others were reported m ...
Bild: keystone

15 der Vermissten waren mit dem US-Tourveranstalter Himalayan Glacier in der Region unterwegs, wie die Zeitung «Sydney Morning Herald» unter Berufung auf den Chef des Unternehmens, Sagar Pandey, schrieb. Bei zwei von ihnen soll es sich um Jugendliche im Alter von 11 und 14 Jahren handeln, die vermutlich mit ihren Eltern reisten. Die älteste Vermisste ist eine 64-jährige Frau.

Insgesamt umfasste die Reisegruppe den Informationen zufolge 40 Touristen: neben den 15 Australiern zehn Kanadier, acht US-Amerikaner, zwei Singapurer, zwei Briten, einen Russen und zwei Nepalesen. Begleitet wurde sie von sieben einheimischen Mitarbeitern.

Die Überlebenden, wie diese zwei von der nepalesischen Armee in Sicherheit gebrachten Frauen, haben alles, was ihnen lieb war, verloren:

epa13193036 A soldier assists villagers following a flash flood in Trishuli Bazar, Nuwakot district, Nepal, 26 August 2026. Several people were killed, and multiple others were reported missing after ...
Bild: keystone

Nationale und internationale Rettungsorganisationen stehen im Einsatz. Das Rote Kreuz unterstützt Nepal mit Soforthilfen in der Höhe von 1,2 Millionen Dollar, wie die «New York Times» schreibt.

Die US-Regierung unterstützt Betroffene der schweren Sturzflut in Nepal mit 500'000 US-Dollar, teilte das Aussenministerium mit. Ein Berater für Katastrophenhilfe sei in die Region entsandt worden, um den Hilfseinsatz zu unterstützen.

RECORD DATE NOT STATED Nepal Army conducts rescue operations following flash flood Nepal, Aug 26 ANI: Nepal Army personnel treat an injured in the flash flood caused by an outburst in the Bhotekoshi R ...
Bild: www.imago-images.de

Auch aus dem angrenzenden China treffen Rettungskräfte im Katastrophengebiet ein. Wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete, erreichte ein Flugzeug mit 111 Experten der Feuerwehr aus Sichuan und Peking den Flughafen in Tingri. Mit Autos würden sie von dort noch fünf bis sechs Stunden zum von der Flut überspülten Grenzübergang Gyirong benötigen, hiess es weiter.

260827 -- BEIJING, Aug. 27, 2026 -- Rescuers with rescue and relief supplies prepare before heading to the mudslide-stricken Gyirong Port, at the Chengdu Shuangliu International Airport in Chengdu, so ...
Bild: www.imago-images.de

Wie das Staatsfernsehen weiter berichtete, erschwerten die grossen Schlammmassen in dem Gebiet den Zugang für grosse Fahrzeuge. Auf chinesischer Seite wurden bislang 3 Tote und 265 Vermisste gemeldet.

Flash Floods And Mudslides Devastate Nuwakot, Nepal An aftermath view of flash floods and mudslides along the Trishuli River in Nuwakot, Nepal, on August 26, 2026. A flash flood swept through Nepal s ...
Bild: www.imago-images.de

(her/sda/dpa)

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