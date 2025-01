Kameraaufnahmen zeigen die Kollision in der Luft. Video: watson/x

Flugzeug kracht über Washington in Militär-Heli – 18 Leichen geborgen

Über der US-Hauptstadt Washington, D.C., ist ein Passagierflugzeug mit einem Militärhelikopter zusammengestossen und in den nahegelegenen Fluss gestürzt. Die Suche nach Opfern läuft.

Das Wichtigste

Ein Passagierflugzeug ist nach einem Zusammenstoss mit einem Militärhelikopter über der US-Hauptstadt Washington, D.C., in den nahegelegenen Potomac-Fluss gestürzt. Die Suche nach Überlebenden läuft auf Hochtouren, es werden viele Tote befürchtet. Es wurden bereits mindestens 18 Leichen geborgen, aber noch keine Überlebenden. Dies berichten die Sender NBC und CBS. Es könnte sich um das schlimmste Flugzeugunglück in den USA seit mehr als 15 Jahren handeln.

Dutzende Taucher suchen mithilfe von Booten und Helikoptern nach Opfern und Überlebenden. Bild: keystone

Das Neuste im Ticker

Was wir über den Vorfall wissen

Gemäss der betroffenen Fluggesellschaft American Airlines befanden sich 64 Menschen an Bord des Flugzeugs, 60 Passagiere und vier Crew-Mitglieder. Laut CNN handelte es sich beim American-Airlines-Flug um eine aus der Stadt Wichita im Bundesstaat Kansas kommende Maschine. Laut Flightradar24 wurde dieser mit einer Bombardier CRJ-700 durchgeführt, welche bis zu 68 Menschen befördern kann.

Der Flug war von Kansas in die US-Hauptstadt unterwegs. Bild: keystone

Bei dem Helikopter handelte es sich nach FAA-Angaben um einen Sikorsky H-60, ein Modell aus einer Familie militärischer Mehrzweckhubschrauber. Eine bekannte Variante dieses Typs ist der Black Hawk.

CNN berichtete unter Berufung auf einen Beamten des Verteidigungsministeriums, dass sich drei Personen an Bord befunden hätten. Da in Helikoptern über der US-Hauptstadt häufig Politiker und hochrangige Militärangehörige reisen, stellte der Beamte klar, dass sich kein «VIP» an Bord befunden habe.

«Extrem schwierige» Rettungsarbeiten

Auf Videoaufnahmen in den sozialen Medien war unmittelbar nach dem Absturz zu sehen, wie Helikopter über der Unglücksstelle kreisten. In Washington war es zuletzt sehr kalt. Der Fluss, an dem die US-Hauptstadt liegt, war in Teilen gefroren. Dutzende Taucher sind an den zugänglichen Stellen im Einsatz, um potenziell Überlebende und Opfer zu bergen.

Doch die Rettungsarbeiten gestalten sich extrem schwierig. Es sei sehr dunkel und das Wasser kalt, sagte Bürgermeisterin Muriel Bowser am Hauptstadtflughafen. Es handele sich um einen hochkomplexen Einsatz, bei dem die Bedingungen für die Einsatzkräfte extrem schwierig seien, sagte John Donnelly von der Feuerwehr. Auf dem Fluss sei der Wind hart. Die Rettungsarbeiten könnten sich noch Tage hinziehen.

So reagieren Trump und Co.

US-Präsident Donald Trump wurde über den Vorfall informiert, wie seine Sprecherin Karoline Leavitt bekanntgab. Er beobachte die Situation. Die Behörden würden aktuell daran arbeiten, «möglichst viele Leben zu retten».

«Möge Gott ihre Seelen segnen», hiess es in der Stellungnahme der US-Regierung weiter. Trump dankte darin den Rettungskräften für ihre «grossartige Arbeit». Sein Vize J.D. Vance rief dazu auf, für die Betroffenen zu beten.

Später meldete sich Trump persönlich zu Wort. Er äusserte Unverständnis und Kritik. «Das Flugzeug war auf einer perfekten und routinemässigen Anfluglinie zum Flughafen», schrieb der US-Präsident auf seiner Online-Plattform Truth Social. Und weiter:

«Der Hubschrauber flog über einen längeren Zeitraum direkt auf das Flugzeug zu. Es ist eine klare Nacht, die Lichter des Flugzeugs leuchteten, warum flog der Hubschrauber nicht hoch oder runter oder drehte ab?»

Trump fragte auch, warum der Kontrollturm dem Hubschrauber nicht gesagt habe, was er tun soll, anstatt zu fragen, ob die Besatzung das Flugzeug gesehen habe.

«Das ist eine schlimme Situation, die so aussieht, als hätte sie verhindert werden müssen. NICHT GUT!!!»

Die frisch ernannte Heimatschutzministerin Kristi Noem hat derweil umfangreiche Hilfe bei den Rettungsmassnahmen zugesagt. «Wir setzen alle verfügbaren Ressourcen der US-Küstenwache für Such- und Rettungsmassnahmen bei diesem schrecklichen Vorfall ein», schrieb sie auf X.

Kristi Noem ist als Heimatschutzministerin bereits gefordert. Bild: keystone

Der ebenfalls kürzlich ernannte Pentagon-Chef Pete Hegseth bestätigte, dass das Verteidigungsministerium eine Untersuchung eingeleitet habe. Er bestätigte ausserdem Medienberichte, wonach sich der in das Unglück verwickelte Militärhubschrauber zum Zeitpunkt des Vorfalls auf einem Übungsflug befand.

Ursache noch unklar

Weshalb es zur Kollision kam, ist noch nicht bekannt. Hinweise auf Terrorismus gibt es laut den Behörden nicht.

Es könnte sich um das schwerwiegendste Flugzeugunglück seit mehr als 15 Jahren in den USA handeln. Zuletzt stürzte in den USA im Jahr 2009 ein Passagierflugzeug mit einer vergleichbaren Anzahl an Menschen an Bord ab – in der Nähe von Buffalo im Bundesstaat New York. Damals kamen alle 49 Insassen sowie eine Person am Boden ums Leben.

Der Flughafen in Washington hat nach dem Absturz den Betrieb eingestellt. Er bleibt bis Freitagmorgen (Ortszeit) geschlossen. «Alle Starts und Landungen wurden (...) gestoppt», erklärte der Flughafen auf X. Man werde zeitnah weitere Informationen bereitstellen.

Der stark frequentierte Flughafen DCA befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum am Fluss Potomac und bedient hauptsächlich Inlandsflüge.

