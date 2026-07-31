In Ceuta, einer spanischen Exklave in Nordafrika, herrscht Ausnahmezustand. In den letzten 24 Stunden sind gemäss dem spanischen Innenministerium. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Unter den Ankömmlingen seien viele Minderjährige und Kinder, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE.Nach Angaben der Nachrichtenagentur «Europa Press» und anderer Medien hielt der Migrantenandrang am Donnerstagabend an. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Guardia Civil, Rachid Sbihi, sprach von «reinstem Chaos». Die Grenze sei so gut wie zusammengebrochen. Er sprach gar von «Tausenden Migranten», welche versuchen würden, die Grenze zu überqueren. Es sei nicht möglich, genaue Zahlen zu nennen.Die Lage ist angespannt: Bereits am Mittwoch hatte Ceutas Regionalpräsident Juan Jesús Vivas erklärt, die. Hunderte Migranten müssten auf den Strassen übernachten. Zudem sind laut der spanischen Polizeieinheit Guardia Civil am Mittwoch und Donnerstag die Leichen von insgesamt 19 Menschen gefunden worden, die vermutlich in den vergangenen Tagen versucht hatten, schwimmend nach Ceuta zu gelangen. Vivas sagte zuvor, in den vergangenen zwölf Monaten seien bereits rund 60 Leichen von Migranten geborgen worden. (sda/dab)