Juan Jesús Vivas, Regionalpräsident von Ceuta, sagt, es seien Schätzungen zufolge rund 60'000 Menschen in die Exklave eingereist. Das spanische Innenministerium sprach zuletzt von 49'000 Migranten – allerdings nur innerhalb von 24 Stunden. Schon am Mittwoch waren Nordafrikaner nach Ceuta gekommen.
Liveticker
Ceuta: Das sagt Sánchez + Zahl der Toten steigt + Finnland und Schweden machen Druck
In wenigen Tagen sind zehntausende Menschen in die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika geströmt. In der Stadt herrscht Ausnahmezustand. Derweil wird der Druck auf die spanische Regierung immer grösser. Alles Aktuelle im Liveticker.
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13:51
Regionalpräsident spricht von 60'000 Eingereisten
13:40
Merz fordert Marokko zum Handeln auf
Der deutsche Bundeskanzler schreibt auf X, der Schutz der EU-Aussengrenze sei entscheidend für die Bekämpfung illegaler Migration. «Ich unterstütze die spanische Absicht, die illegalen Migranten nicht auf den europäischen Kontinent zu lassen», so Merz. Er fordert zudem Marokko dazu auf, die Rückkehrverordnung unverzüglich umsetzen.
13:35
Mittlerweile 34 Tote gemeldet
Das berichtet der Präsident von Ceuta Jesús Vivas.
13:10
Auch von der Leyen meldet sich zu Wort
Die EU-Kommissionspräsidentin spricht von «inakzeptablen» Szenen in Ceuta. «Wir können niemanden zulassen, der in unsere Union kommt, ohne sich an unsere Regeln zu halten», schreibt sie auf X. Sie fordert einerseits schnelle Rückführungen, aber auch das Zerschlagen von Schmuggelnetzwerken, um gefährliche Überfahrten zu stoppen. Sie habe zwei Kommissare beauftragt, sich der Sache anzunehmen – Magnus Brunner stehe in Kontakt mit Spanien, Dubravka Suica mit Marokko.
13:07
Sánchez will Rückführungen vereinfachen
Der Regierungschef sagt, man arbeite mit Marokko zusammen, um die Rückführung der angekommenen Migranten zu beschleunigen. Man schätze diese Unterstützung, so Sánchez. Weiter spricht er von Menschenhändlernetzwerken, welche den Ansturm auf Ceuta ausgelöst hätten.
13:00
Jetzt spricht Sánchez
Der Regierungschef sagt bei seiner Rede in Ceuta: «Was gestern geschah, war ein Angriff, eine Verletzung der territorialen Integrität Spaniens.» Er kündigte an, man solle alle staatlichen Ressourcen einsetzen, um die Sicherheit der Bürger und der Stadt Ceuta zu gewährleisten. Weiter richtet er sich direkt an die Bevölkerung: «Spanien steht euch zur Seite. Wir verstehen, welchen Stress ihr in den letzten Stunden durchgemacht habt.»
12:58
Auch Schweden macht Druck auf Spanien
Der internationale Druck auf die Regierung von Pedro Sánchez steigt weiter. Auch der schwedische Premierminister Ulf Kristersson meldete sich auf X zu Wort und forderte Spanien auf, umgehend zu handeln. «Sollte die Entwicklung Schwedens Sicherheit oder Migrationslage gefährden, ist die Regierung bereit, die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen», schreibt er.
12:56
Sánchez mittlerweile eingetroffen
Gegen Mittag hat Ministerpräsident Pedro Sánchez die Exklave erreicht. Bei seiner Ankunft kam es zu Protesten, ein massives Sicherheitsaufgebot war vor Ort. Berichten zufolge kam es zu leichten Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei.
12:54
Zahl der Toten steigt auf 27
Wie «El País» berichtet, haben Sicherheitskräfte in den letzten Tagen schon 27 Leichen an der Grenze bei Ceuta geborgen. Die Suche im Wasser dauert an. Dafür sind spezialisierte Tauchteams im Einsatz.
12:19
Finnland fordert Schengen-Ausschluss Spaniens
Nach Italien fordert nun auch Finnland den Schengen-Ausschluss Spaniens. Innenministerin Mari Rantanen erklärt auf X: «Spanien hat vollkommen versagt, die Aussengrenze des Schengen-Raums vor Eindringlingen zu schützen. So kann es nicht weitergehen.» Wer seine Pflicht nicht erfülle, könne nicht Schengen-Mitglied sein.
Espanja on täysin epäonnistunut suojaamaan Schengen-alueen ulkorajan maahantunkeutumiselta. Näin ei voi jatkua. Kaikkien Euroopan maiden tulee tukea Melonin esitystä. Sellaiset maat jotka eivät täytä velvollisuuttaan suojata ulkorajaa, eivät voi olla Schengenin jäseniä.— Mari Rantanen (@MariPSRantanen) July 31, 2026
11:11
Auch Migranten in Melilla
Auch in der zweiten spanischen Nordafrika-Exklave Melilla haben Hunderte Migranten die Grenze überwunden. Etwa 400 Menschen seien über zwei Grenzübergänge von Marokko aus auf dem Landweg und über einen Damm im Süden der Stadt in das Gebiet gelangt, sagte der Präsident der autonomen Stadt, Juan José Imbroda, dem Radiosender Cope am Donnerstagabend. Die Sicherheitskräfte hätten die Lage unter Kontrolle gehalten. (sda)
11:09
Migrantenansturm in Ceuta
In Ceuta, einer spanischen Exklave in Nordafrika, herrscht Ausnahmezustand. In den letzten 24 Stunden sind gemäss dem spanischen Innenministerium rund 49'000 Menschen aus Nordafrika in die Stadt gelangt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Unter den Ankömmlingen seien viele Minderjährige und Kinder, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE.
Nach Angaben der Nachrichtenagentur «Europa Press» und anderer Medien hielt der Migrantenandrang am Donnerstagabend an. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Guardia Civil, Rachid Sbihi, sprach von «reinstem Chaos». Die Grenze sei so gut wie zusammengebrochen. Er sprach gar von «Tausenden Migranten», welche versuchen würden, die Grenze zu überqueren. Es sei nicht möglich, genaue Zahlen zu nennen.
Die Lage ist angespannt: Bereits am Mittwoch hatte Ceutas Regionalpräsident Juan Jesús Vivas erklärt, die Aufnahmeeinrichtungen seien völlig überlastet. Hunderte Migranten müssten auf den Strassen übernachten. Zudem sind laut der spanischen Polizeieinheit Guardia Civil am Mittwoch und Donnerstag die Leichen von insgesamt 19 Menschen gefunden worden, die vermutlich in den vergangenen Tagen versucht hatten, schwimmend nach Ceuta zu gelangen. Vivas sagte zuvor, in den vergangenen zwölf Monaten seien bereits rund 60 Leichen von Migranten geborgen worden. (sda/dab)
Nach Angaben der Nachrichtenagentur «Europa Press» und anderer Medien hielt der Migrantenandrang am Donnerstagabend an. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Guardia Civil, Rachid Sbihi, sprach von «reinstem Chaos». Die Grenze sei so gut wie zusammengebrochen. Er sprach gar von «Tausenden Migranten», welche versuchen würden, die Grenze zu überqueren. Es sei nicht möglich, genaue Zahlen zu nennen.
Die Lage ist angespannt: Bereits am Mittwoch hatte Ceutas Regionalpräsident Juan Jesús Vivas erklärt, die Aufnahmeeinrichtungen seien völlig überlastet. Hunderte Migranten müssten auf den Strassen übernachten. Zudem sind laut der spanischen Polizeieinheit Guardia Civil am Mittwoch und Donnerstag die Leichen von insgesamt 19 Menschen gefunden worden, die vermutlich in den vergangenen Tagen versucht hatten, schwimmend nach Ceuta zu gelangen. Vivas sagte zuvor, in den vergangenen zwölf Monaten seien bereits rund 60 Leichen von Migranten geborgen worden. (sda/dab)
- Die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika wurde von Migrantinnen und Migranten überrannt. Allein innerhalb von 24 Stunden wurden rund 49'000 Menschen gezählt. Es gab auch mehrere Todesopfer.
- Auch in der zweiten spanischen Exklave Melilla wurde ein Ansturm registriert.
- In Ceuta wurde das Ausrufen des Notstandes gefordert. Strassen waren überlaufen, Menschen mussten draussen übernachten, das Gesundheitssystem drohte zu kollabieren. Auch gemeinnützige Organisationen kamen mit der Versorgung der Menschen nicht mehr nach.
- Der Druck auf die spanische Regierung wächst. Mehrere EU-Länder üben scharfe Kritik. Italien etwa forderte den Ausschluss Spaniens aus dem Schengen-Vertrag.
- Auch an Marokko gibt es Kritik, da dem Land vorgeworfen wird, bei der humanitären Krise nur zuzuschauen. Die Grenzbeamten hätten bloss zugeschaut, während Menschen ertrinken würden.
- Es ist nicht der erste Ansturm von Migranten auf Ceuta. Bereits 2021 hatte Marokko die Grenzkontrollen gelockert, sodass tausende Menschen in das europäische Land strömten. Die Spannungen zwischen Spanien und Marokko dauern seit Jahren an.
- Die Bevölkerung von Ceuta fordert Premierminister Pedro Sanchez zum Handeln auf. Dieser hatte für Freitag einen Besuch in der Exklave angekündigt. Gleichzeitig wurde zu Demonstrationen gegen ihn aufgerufen.