Die Erleichterung ist den Passagieren des Flydubai-Terrorflugs anzusehen bei ihrer Ankunft in Tel Aviv. Bild: keystone

So erleichtert sind die Passagiere, den Terrorflug überlebt zu haben

Am Mittwochabend israelischer Zeit fand der Horrorflug von Dubai nach Tel Aviv ein glückliches Ende. Zahlreiche Menschen strömten an den Flughafen, um die überlebenden Passagiere zu begrüssen.

Reto Heimann Folge mir

Mehr «International»

Um 18.34 Uhr israelischer Zeit ging Flug FZ1073 von Flydubai doch noch glücklich zu Ende. Eine Ersatzmaschine brachte die 174 Passagiere von Tabuk in Saudi-Arabien, wo der Flug notgelandet war, nach Tel Aviv. Zuvor hatte einer der beiden Piloten die Kontrolle des Fliegers an sich gerissen und mutmasslich versucht, ihn zum Absturz zu bringen. Nur dank der Intervention des anderen Piloten und der Passagiere konnte das verhindert werden.

In Tel Aviv wurden die Passagiere von Angehörigen und Schaulustigen empfangen. Unter ihnen war auch Israels Premierminister Benjamin Netanjahu.

Bilder der Ankunft zeigen, wie erleichtert, aber auch mitgenommen die Passagiere von Flug FZ1073 sind, mit dem Leben davongekommen zu sein: