Satiriker Toby Morton macht im Cornell-Vergewaltigungsfall Druck. Bild: instagram

Ex-«South Park»-Autor stellt mutmassliche Cornell-Vergewaltiger an den Internet-Pranger

Toby Morton hat schon Trump ins Visier genommen, nun stellt der Ex-«South Park»-Autor die sieben mutmasslichen Cornell-Vergewaltiger bloss. Braucht es diese Online-Wut für Gerechtigkeit?

Nadja Zeindler Folge mir

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«Jetzt kommt der Teil, den sie nicht ignorieren können», schreibt Toby Morton auf Instagram. Der Ex-«South Park»-Autor hat die Website «TheCornell7.org» gegründet. Das Ziel: die sieben mutmasslichen Vergewaltiger der Cornell Universität anprangern.

Er warnt: Die Website soll sich nicht nur gegen die mutmasslichen Täter richten, sondern gegen «diejenigen, die an der Universität angestellt sind und den mutmasslichen Vergewaltigern einen Gefallen getan haben».

Dabei geht er bis hinauf zum Universitätspräsidenten: «Ich bin auch hinter euch her. Es wird Werbung geben, es wird Plakatwände geben. Das wird nicht verschwinden.»

Der Fall der Studentin, genannt «Jane Doe», die 2024 von sieben Studenten betäubt und vergewaltigt worden sein soll, nimmt dramatische Ausmasse an. Das Ganze ging viral, nachdem auch Schauspielerin Florence Pugh sich kürzlich dazu äusserte.

Florence Pugh fordert Männer in ihrem Instagram-Post auf: «Seid wütend für uns.» Bild: keystone

Vor allem, die milden Strafen schockieren. Demnach mussten die Beschuldigten unter anderem einen Aufsatz über ihre Tat schreiben. Manche wurden auch suspendiert, doch verhaftet wurde niemand und es wurde nie Anklage erhoben.

Anlaufstellen für Opfer von sexueller Gewalt Sexuelle Übergriffe können in den unterschiedlichsten Kontexten stattfinden. Hilfe im Verdachtsfall oder bei erlebter sexueller Gewalt bieten etwa die kantonalen Opferhilfestellen oder die Frauenberatung Sexuelle Gewalt. Die Opferhilfe ist auch über die nationale Nummer 142 erreichbar. Für Jugendliche oder in der Kindheit sexuell ausgebeutete Erwachsene gibt es in Zürich die Stelle Castagna. Betroffene Männer können sich an das Männerbüro Zürich wenden. Wenn du dich sexuell zu Kindern hingezogen fühlst oder jemanden kennst, der diese Neigung hat, kann dir diese Stelle weiterhelfen.

«Gefährlicher als ein Journalist»

Toby Morton will es nicht nur bei seiner Website belassen. Er plant auch Werbung und Plakate, um «die in diesem Fall namentlich genannten Männer in der Öffentlichkeit im Blick zu behalten und die Leute auf ‹TheCornell7.org› zu lenken». Und er sagt unmissverständlich: «Es wird Zeit für die Abrechnung.»

Auf Instagram postet er auch den Gegenwind – den er mit augenzwinkernder Gelassenheit nimmt: «Schaut mal, 100 Prozent der Troll-Nachrichten kommen bisher von Männern. Was für eine absolut unvorhersehbare Entwicklung.».

Manche halten ihm vor, er habe keine Beweise und sei «nur ein Satiriker». «Das stimmt», schreibt Morton. «Aber genau das macht mich viel gefährlicher. Ich habe keine Grenzen. Niemand, der mir sagt, dass ich zu weit gegangen bin.»

Mit diesem Bild kündigt Morton seine Webseite «TheCornell7.org» an. Bild: instagram

Morton ist für diese Art des digitalen Aktivismus bekannt. Zuvor hat er die Website «draftbarrontrump.com» («Zieht Barron Trump ein») eingerichtet. Dazu schrieb er ironisch: «Amerika ist stark, weil seine Führer stark sind. Präsident Trump beweist das jeden Tag. Natürlich ist sein Sohn Barron mehr als bereit, das Land zu verteidigen, das sein Vater so mutig regiert.»

Als jemand zu seiner «Cornell 7»-Website meint: «Das interessiert keinen, Toby. Du bewirkst nichts», postet Morton als Antwort stolz den Kommentar von Musiker Questlove, der ihn für seine Aktion für soziale Gerechtigkeit lobt.

Questlove stellt sich hinter Toby Morton. Bild: Jordan Strauss

Der Musiker lobt ihn in einem Kommentar. Bild: instagram screenshot

Auch die Schauspielerinnen Florence Pugh und Christina Ricci, die sich lautstark zu dem Fall äusserten, kommentieren einen von Mortons Posts und danken ihm. «Endlich. Danke, dass du dich um dieses derart ungeheuerliche Unrecht kümmerst – ich applaudiere dir», schreibt Pugh.

Ricci und Florence Pugh bedanken sich bei ihm für sein Engagement. Bild: instagram screenshot

«Ist der Laden noch offen?» – Staatsanwalt reagiert auf neue Beweise

Mittlerweile wird der Fall um ein verstörendes Detail reicher. Nachdem einer der Studenten im Gruppenchat mit der Nachricht «Free Pussy» zum «gratis Sex» mit «Jane Doe» einlud, gibt es nun einen neuen Screenshot. Laut der New York Post fragte jemand während des stundenlangen Missbrauchs: «Ist der Laden noch offen?»

Insgesamt 57 Männer waren im Gruppenchat der Studentenverbindung - keiner hat die Polizei darüber informiert, was darin steht. Bild: Instagram screenshot

Doch es gibt auch eine entscheidende Wendung: Laut Staatsanwalt Matthew Van Houten wurde 2024 keine Anklage erhoben, weil Jane Doe den Vorfall bei der ursprünglichen Befragung als «freiwillig, bewusst und einvernehmlich» beschrieben habe.

Doch nun liegt CBS News ein Transkript der Befragung vor. Darin sagt sie gegenüber der Campus-Polizei: «Ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ich vergewaltigt wurde.»

Auch die Screenshots aus dem Gruppenchat gelten als neue Beweise, die zuvor nicht bekannt waren. Jetzt hat der Staatsanwalt die Untersuchung wieder aufgenommen und will einer Grand Jury neue Beweise vorlegen.

Braucht es einen Internet-Pranger?

Die Studentenverbindung wurde inzwischen vom Campus verbannt. Zwei der mutmasslichen Täter sollen laut «TMZ» ausserdem ihre Jobs verloren haben – nachdem online ihre Namen und Arbeitgeber veröffentlicht worden waren.

Welche Rolle spielt der tobende Online-Shitstorm dabei? «Ich kann nicht fassen, dass es erst einen riesigen Aufschrei brauchte», schreibt jemand auf Instagram darüber, dass es erst jetzt die Chance auf Gerechtigkeit geben könnte.

Der Fall wird tausendfach leidenschaftlich kommentiert. So ist in einem CNN-Post die Rede davon, wie Morton mit seiner Website auf die Täter abzielt. In einem Kommentar fragt jemand: «Abzielen? Er zieht sie zur Rechenschaft!»

Viele stören sich auch am Wort «mutmasslich». Aber noch immer wurde keiner der Studenten verhaftet oder angeklagt. Es gilt die Unschuldsvermutung – doch die Online-Wut kocht. Und sie scheint zu wirken. (schweizheute.ch)