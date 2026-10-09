Eine Statue am Suvarnabhumi-Flughafen in Bangkok, Thailand. Wer ausreisen will, könnte bald eine weitere Gebühr bezahlen müssen. (Symbolbild) bild: imago/matt hunt

Einheimische und Touristen betroffen: Thailand prüft eine Ausreisesteuer

Die thailändischen Behörden prüfen die Einrichtung einer Ausreisesteuer. Sie soll zusätzlich zu einer bereits geplanten Einreisesteuer kommen.

Thomas Wanhoff / t-online

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Ein Ferien in Thailand könnten bald etwas teurer werden. Das Finanzministerium prüft eine Ausreisegebühr, die für alle Flüge aus dem Land gelten soll. Seit dem 30. September läuft eine Anhörung, berichten die Reisefachseite Travelnews und die thailändische Zeitung «Nation». Vorgeschlagen ist eine Gebühr in Höhe von 1000 Baht, etwa 25 Franken. Im Entwurf ist aber auch von einem Maximalbetrag von 5000 Baht die Rede, etwa rund 124 Franken.

Anders als bisherige Einreisesteuern soll die neue Gebühr für die Ausreise für alle Reisenden gelten, also auch für Thailänder und im Land lebende Ausländer. Auf einer Webseite der Regierung können Personen noch bis zum 29. Oktober Eingaben zu dem Vorschlag machen.

Die Gebühr soll laut Vorschlag zunächst nur für Ausreisen per Flugzeug gelten. Sie soll von den Fluggesellschaften oder Reiseagenturen zusammen mit dem Ticketverkauf erhoben werden. Von der Gebühr ausgeschlossen sollen neben der königlichen Familie und dem Obersten Patriarchen ausländische Staatschefs und andere offizielle Gäste sein sowie Kinder unter zwei Jahren und Passagiere im Transit.

Wer die Gebühr nicht bezahlt, soll laut Gesetzesentwurf mit einer Strafe in doppelter Höhe und Zusatzkosten in Höhe von 1,5 Prozent pro Monat belegt werden. Sollte der Vorschlag nach Ende der Beratungen von Kabinett und Parlament angenommen werden, kann er 180 Tage nach Veröffentlichung in den königlichen Bekanntmachungen in Kraft gesetzt werden.

Einreisesteuer soll noch 2026 in Kraft treten

Thailand hat auch eine Einreisesteuer geplant, die bis Ende 2026 eingeführt werden soll. Sie soll 7.50 Franken bei Flugreisen und rund 4 Franken bei Reisen über Land oder See betragen. Laut Gesetz müssen Reisende, die von der Visumspflicht ausgenommen sind, Bargeld im Wert von 20'000 Baht (etwa 495 Franken) mit sich führen. Die Anordnung wird aber nur selten kontrolliert.

Im Juni 2026 wurde die Flughafengebühr an den Airports Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket und Hat Yai auf 32 Franken erhöht. Thailand hatte vom 3. Oktober 2025 bis zum 3. Oktober 2026 23'452'895 Besucher, im Vergleich zum Vorjahr ein leichtes Minus von 3,88 Prozent. Im Vergleich zu 2024 kamen 7,23 Prozent weniger Reisende, wie das Tourismusministerium berichtet.