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Frankreich: Flugzeug stürzt bei Nancy ab – 11 Todesopfer

Flugzeug stürzt bei Nancy ab – 11 Todesopfer

28.06.2026, 13:4528.06.2026, 14:38

Beim Absturz eines zivilen Flugzeugs in Nordostfrankreich sind am Sonntag elf Menschen ums Leben gekommen. Wie französische Medien unter Bezug auf Rettungskreisen berichteten, handelte es sich um den Piloten sowie zwei Gruppen von jeweils fünf Fallschirmspringern. Das Flugzeug war am Sonntag zuvor vom Flugplatz Nancy-Essey gestartet.

Laut dem Präsidenten des regionalen Pflegeverbands der liberalen Pflegekräfte in Meurthe-et-Moselle könnte es sich bei den Opfern teilweise um selbstständige Pflegekräfte handeln. Demnach sei offenbar ein sogenannter «Tauf-Flug» organisiert gewesen, bei dem sowohl Pflegekräfte als auch Instruktoren an Bord gewesen sein sollen. Weitere Details zum Hergang lagen zunächst nicht vor.

Nach Angaben der Behörden wurde der Bereich um die Unglücksstelle in Tomblaine weiträumig abgesperrt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind mit einem Grossaufgebot im Einsatz, um die Bergungsarbeiten zu unterstützen und den Unfallhergang zu rekonstruieren. Auch die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.

Bei der abgestürzten Maschine handelt es sich Berichten zufolge um eine in Deutschland registrierte Pilatus PC-6. (hkl/sda/dpa)

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