Massenschlägerei im Flugzeug – Easyjet-Flieger muss Reise abbrechen

Mehr «International»

Am Mittwoch musste ein Easyjet-Flieger seine Reise von Teneriffa nach Liverpool abbrechen – aus ungewohntem Grund, wie die BBC berichtet. So soll es im Flieger zu einer Massenschlägerei gekommen sein, an welcher etwa zehn Personen beteiligt gewesen seien.

Eine Easyjet-Maschine musste wegen einer Schlägerei an Bord umkehren. (Symbolbild) Bild: keystone

Der Pilot habe sich deshalb nach rund 30 Minuten entschieden, zum Startort zurückzukehren. Es habe eine Gefahr für die Sicherheit des Fluges bestanden, wird die Flugsicherung zitiert. Rund eine Stunde nach dem Abflug landete die Maschine schliesslich wieder auf Teneriffa, wo die Störenfriede von anwesenden Polizisten empfangen wurden. Danach konnte der Rückflug mit 186 Passagieren an Bord definitiv angetreten werden.

Easyjet hat gegenüber der BBC bestätigt, dass der Flug EZY3352 wegen störender Passagiere an Bord abgebrochen werden musste. «Unsere Kabinen- und Bodenbesatzung ist darin geschult, alle Situationen einzuschätzen und schnell und angemessen zu handeln, um sicherzustellen, dass die Sicherheit des Fluges und anderer Passagiere zu keiner Zeit gefährdet wird», so die Airline.

Man nehme solche Vorfälle ernst. Störendes Verhalten gegenüber Mitarbeitenden werde nicht toleriert. «Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Kunden und unserer Crew haben für uns stets höchste Priorität», so Easyjet. (dab)