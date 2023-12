Neues Problem bei Boeing 737 MAX aufgetaucht

Das Seitenruder steuert die Position der Nase eines Flugzeugs während des Flugs. Bei den Inspektionen muss eine Platte abgenommen und überprüft werden, ob die Teile und Bolzen ordnungsgemäss installiert wurde, so Boeing. Die 737 MAX wurde weltweit für 20 Monate aus dem Verkehr gezogen, nachdem bei zwei tödlichen Abstürzen in den Jahren 2018 und 2019 in Äthiopien und Indonesien 346 Menschen ums Leben gekommen waren. Boeing wartet noch immer auf die Zulassung seiner kleineren 737 MAX 7 und der grösseren MAX 10.

Beim Flugzeugbauer Boeing ist erneut ein Mangel an einem seiner Jets festgestellt worden. Ein Bolzen im Ruderkontrollsystem des Modells 737 MAX besorgt die Prüfer der Luftfahrtbehörde FAA. Sie forderte die Betreiber bestimmter Modelle dringend dazu auf, bestimmte Spurstangen, die der Kontrolle von Ruderbewegungen dienen, auf den Verlust von Teilen zu untersuchen. Einer internationalen Fluggesellschaft war zuvor im Rahmen einer Routinewartung eine fehlende Schraubenmutter an einem Bolzen aufgefallen.

Jung, alleinerziehend und am Existenzminimum – Nadjas Leben, in dem jeder Rappen zählt

Saras Geschichte zeigt, was in der Schweiz in puncto Familie alles falsch läuft

Berufung gegen Urteil in Colorado eingelegt – Trump dürfte auf dem Wahlzettel stehen

Neue Entwicklung im juristischen Wahlzettel-Streit um den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump: Gegen die Entscheidung des Obersten Gerichts des US-Bundesstaats Colorado, dass Trump nicht für das Präsidentenamt geeignet sei, ist Berufung eingelegt worden.

Die Organisation American Center for Law and Justice ficht nach eigenen Angaben im Namen der republikanischen Partei von Colorado die Entscheidung an. Das Urteil des Gerichts sei «falsch», heisst es in dem Antrag von Mittwochabend (Ortszeit). «Solange die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Colorado nicht aufgehoben wird, hat jeder Wähler die Möglichkeit, gegen den Ausschluss eines politischen Kandidaten zu klagen.»