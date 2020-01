International

Pistole an Bord? Das sind die 10 gefährlichsten US-Flughäfen



Bewaffnet und geladen – das sind die 10 gefährlichsten US-Flughäfen

Bei Sicherheitskontrollen an Flughäfen in den Vereinigten Staaten von Amerika sind im vergangenen Jahr 4432 Schusswaffen beschlagnahmt worden. Das entspricht einer Zunahme von etwa fünf Prozent im Vergleich zu 2018.

Dies teilte die für die Kontrollen zuständige Behörde, die Transportation Security Administration (TSA), in der Nacht auf Donnerstag mit. In der 18-jährigen Geschichte der Behörde seien im Handgepäck und an Passagieren noch nie so viele Waffen sichergestellt worden, hiess es weiter. Zudem seien 87 Prozent der Waffen geladen gewesen.

Warum ist das gefährlich?

«Die anhaltende Zunahme der Zahl der Feuerwaffen, die Reisende zu Sicherheitskontrollen an Flughäfen bringen, ist zutiefst besorgniserregend», erklärte TSA-Chef David Pekoske am Mittwoch (US-Ortszeit).

Um sicher und legal mit Pistolen, Revolvern oder Gewehren zu reisen, dürften die Waffen nicht geladen sein und müssten in einem speziellen Koffer als Gepäck eingecheckt werden, erklärte der TSA-Chef.

Wer eine geladene Schusswaffe mitführt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch völlig Unbeteiligte. Durch Fehlmanipulationen oder aus Versehen kann der Abzug getätigt werden und eine Schussabgabe zu Tod und Verletzungen führen. Zudem reagieren Polizisten beim kleinsten Terrorverdacht und bei Waffenträgern nervös und greifen ihrerseits zur Waffe, um die vermeintliche Bedrohung zu neutralisieren.

Welches sind die schlimmsten US-Flughäfen?

Laut TSA waren dies die Top 10 der US-Flughäfen für die meisten Waffenentdeckungen im Jahr 2019:

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL): 323 Dallas/Fort Worth International Airport (DFW): 217 Denver International Airport (DEN): 140 George Bush Intercontinental Airport (IAH): 138 Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX): 132 Dallas Love Field Airport (DAL): 103 Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL): 10 Nashville International Airport (BNA): 97 Orlando International Airport (MCO): 96 Tampa International Airport (TPA): 87

Was passiert, wenn eine Waffe entdeckt wird?

Wer eine Waffe zu einer Sicherheitskontrolle an US-Flughäfen mitbringt, kann straf- und zivilrechtlich belangt werden, wie die TSA betonte. Eine Geldbusse der TSA könne bis zu 13'000 US-Dollar betragen. Insgesamt wurden demnach an 278 Flughäfen bei Kontrollen Waffen sichergestellt. Am häufigsten passierte das am Drehkreuz Atlanta (323 Waffen) und am Flughafen Dallas/Fort Worth (217).

Die USA haben allgemein sehr laxe Waffengesetze, die US-Bürgern den Erwerb und das Mitführen von Schusswaffen relativ leicht machen. In vielen amerikanischen Bundesstaaten ist sogar das offene Tragen von Waffen erlaubt.

