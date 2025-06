Neun Tote nach Explosion in chinesischer Feuerwerksfabrik

Mehr «International»

Bei einer Explosion in einer Feuerwerksfabrik in Zentralchina sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. 26 weitere wurden verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf die örtlichen Behörden berichtete.

Die Explosion ereignete sich demnach bereits am Montagmorgen im Kreis Linli in der Provinz Hunan. Eine Such- und Rettungsaktion war auch am Dienstag weiterhin im Gange. Zudem wurde ein Ermittlungsteam eingesetzt, um die Ursache des Unglücks zu klären.

China produziert einen Grossteil der weltweit gehandelten Feuerwerkskörper. Bei der Herstellung kam es in der Vergangenheit immer wieder zu schweren Unfällen mit Toten und Verletzten. Auch Chemiewerke sind regelmässig von Unglücken betroffen. Erst im Mai waren bei einer Explosion in einer Chemiefabrik im Osten Chinas mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen.

Erst vor wenigen Wochen explodierte in Gaomi im Osten Chinas eine Chemiefabrik. Bild: keystone

Die Behörden gehen seit Jahren gegen Sicherheitsverstösse vor. Dennoch kommt es weiterhin zu Unglücken, weil Vorschriften nicht eingehalten werden. (sda/dpa)