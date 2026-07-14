sonnig24°
DE | FR
burger
International
Luftfahrt

Ryanair-Flug: Frau schildert Horrorflug von Thessaloniki nach Memmingen

Nach Fensterschock: Ehefrau schildert Horrorflug nach Memmingen

14.07.2026, 10:1114.07.2026, 10:11

Vier Tage nach dem dramatischen Zwischenfall an Bord eines Ryanair-Fluges von Thessaloniki nach Memmingen schildert die Ehefrau eines schwer verletzten Passagiers den Vorfall erstmals aus ihrer Sicht. Ihr Mann befinde sich weiterhin im Krankenhaus und leide unter schweren Verletzungen sowie den psychischen Folgen des Ereignisses, sagte sie dem öffentlich-rechtlichen griechischen Rundfunk ERT.

«Mein Mann sass direkt am Fenster. Zum Glück war er angeschnallt – der Sicherheitsgurt hat ihm das Leben gerettet», sagte sie. Sie und andere Passagiere konnten ihren 61-jährigen Gatten ins Flugzeug zurückziehen. Er erlitt Verletzungen an Nacken und Schulter sowie Verbrennungen durch Reibung. Er trägt eine Halskrause und steht nach Angaben seiner Ehefrau weiterhin unter Schock.

Ryanair Fenster gebrochen
Durch dieses zerbrochene Fenster wurde der Passagier zeitweise herausgezogen.screenshot x

Nach Angaben des von der Familie beauftragten technischen Gutachters soll sich ein Bauteil einer der Turbinen gelöst haben. Die Trümmer hätten das Fenster getroffen und zerstört. Durch den plötzlichen Druckunterschied sei eine starke Sogwirkung entstanden, wodurch der Passagier zeitweise mit dem Oberkörper aus dem Flugzeug gezogen worden sei. Das griechische Verkehrssicherheitsgremium sowie der technische Gutachter der Familie unterziehen nun das Flugzeug einer Prüfung, berichtete ERT weiter.

Bereits zuvor hatte der Luftfahrtexperte und Pilot Grigoris Konstantelos im griechischen Fernsehen (ERT) eine ähnliche Vermutung geäussert. Er geht davon aus, dass die Passagiere grosses Glück hatten: In grösserer Flughöhe hätte der höhere Druckunterschied zu einem deutlich heftigeren, möglicherweise explosiven Druckverlust führen können. Unbestätigte Aufnahmen der mutmasslich beschädigten Turbine kursieren in griechischen Medien.

Kurz nach dem Zwischenfall waren nach Angaben von Passagieren ein lauter Knall zu hören und Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke gefallen. Der Pilot brach den Flug ab und kehrte nach Thessaloniki zurück. Die Passagiere wurden später mit einer Ersatzmaschine nach Memmingen geflogen.

Ryanair bestätigte den Vorfall. Nach Angaben der Fluggesellschaft habe sich kurz nach dem Start ein Passagierfenster gelöst. Über die Ursachen äusserte sich Ryanair nicht. (hkl/sda/dpa)

Mehr zum Thema:

«Sein Kopf ragte aus dem Fenster»: Ryanair-Maschine muss nach Schreckmoment umkehren
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Fesseln und Platzprobleme: Liechtensteins Gefängnis in der Kritik
Im Liechtensteiner Gefängnis haben nur wenige Insassen Platz. Trotzdem fordern Experten des Europarats Änderungen bei den Haftbedingungen.
Das Fürstentum Liechtenstein ist zwar klein, verfügt aber dennoch über ein eigenes Gefängnis. Die meisten Straftäterinnen und Straftäter verbüssen ihre Haftstrafe jedoch in Österreich, da die Justizvollzugsanstalt in Vaduz lediglich für kurze Haftzeiten – etwa Untersuchungs- oder Auslieferungshaft – genutzt wird. Es verfügt nut über 20 Plätze. Trotz ihrer geringen Grösse wird sie regelmässig vom Europäischen Komitee zur Verhütung von Folter (CPT) überprüft, schreibt die NZZ.
Zur Story