Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef und Vizekanzler Österreichs werden. Bild: APA/APA

Ex-RTL-Chef Zeiler will Vizekanzler in Österreich werden

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Der erfolgreiche Medienmanager Gerhard Zeiler will in Österreich die Führung der Sozialdemokraten und das Amt des Vizekanzlers übernehmen. In Interviews mit der «Kronen Zeitung» und dem Sender ORF forderte der Ex-Chef der RTL Group den aktuellen SPÖ-Vorsitzenden und Vizekanzler Andreas Babler offen heraus.

Zeiler (71) argumentierte mit der sinkenden Unterstützung für die SPÖ. Die Sozialdemokraten liegen laut jüngsten Umfragen bei 15 Prozent, deutlich hinter der konservativen Kanzlerpartei ÖVP mit 21 Prozent und der rechten oppositionellen FPÖ mit 38 Prozent. «Wenn wir es nicht schaffen, dass die Sozialdemokratie stark ist, dann werden die Extremen an die Macht kommen», sagte Zeiler im ORF am Sonntagabend. Er sei kein Klassenkämpfer und stehe für einen wirtschaftsfreundlichen Kurs, sagte er.

Parteispitzen lassen sich noch nicht in die Karten blicken

Zeiler gefährde mit seinem Vorstoss die Stabilität der Koalitionsregierung mit ÖVP, SPÖ und den liberalen Neos, warnte SPÖ-Generalsekretär Klaus Seltenheim im Radiosender Ö1. Bislang hat sich noch niemand aus der Parteispitze öffentlich für Zeiler ausgesprochen – andererseits haben sich auch nur sehr wenige SPÖ-Politiker hinter Babler gestellt. Er habe sehr viele Unterstützer in der SPÖ, sagte Zeiler. Parteivorsitzender Babler hat einen Rücktritt bereits ausgeschlossen.

Zeiler leitet aktuell das internationale TV-Geschäft des US-Konzerns Warner Bros. Bis Mitte der 80er Jahre war er als Pressesprecher von SPÖ-Bildungsministern tätig. In den 90er Jahren führte er den ORF als Intendant. Danach wechselte er zu RTL. Bis 2012 war er Vorstandschef der RTL Group. (sda/dpa)