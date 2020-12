International

Medizin

Arzt tröstet älteren Corona-Patienten auf der Intensivstation



Ein Bild geht um die Welt: So tröstet ein Arzt einen verzweifelten Corona-Patienten

Dieses Bild geht unter die Haut: Ein Arzt im Schutzanzug hält einen älteren Patienten tröstend im Arm. Das Foto wurde an Thanksgiving geschossen – ein Tag, der in der USA normalerweise im Rahmen der Familie gefeiert wird. Vielen bleibt das gemütliche Beisammensein dieses Jahr verwehrt. Besonders hart trifft es die Infizierten mit schwereren Verläufen: In der Corona-Abteilung im Spital kämpfen die Patienten nicht nur gegen das Virus, sondern auch gegen die Isolation.

Dr. Joseph Varon hugs and comforts a patient in the COVID-19 intensive care unit (ICU) during Thanksgiving at the United Memorial Medical Center on November 26, 2020 in Houston, Texas. https://t.co/oRAdtitHbp — Rick Bauer (@Nvrflycoach) November 28, 2020

Beim Arzt auf dem Foto handelt es sich um Joseph Varon. Schon seit Beginn der Pandemie berichtet er gegenüber CNN regelmässig über die Situation in den Spitälern. Er ist Chefarzt einer Intensivstation in einem Spital in Houston, Texas. In einem Interview erzählt er, wie dieses Foto entstanden ist:

Als ich in meine Covid-Einheit gehe, sehe ich, dass dieser ältere Patient aus seinem Bett aufgestanden ist und versucht, aus dem Raum zu kommen, und er weint. Also gehe ich näher zu ihm und frage ihn, ‹warum weinst du?› und der Mann sagt: ‹Ich möchte mit meiner Frau zusammen sein›. Also, schnappe ich ihn einfach und halte ihn. Ich wusste nicht, dass ich in diesem Moment fotografiert wurde. cnn

Damit die Öffentlichkeit die Situation in seinem Spital sehen könne, habe er dem Getty-Fotografen Go Nakamura Zugang zu seiner Covid-19-Station gewährt, führt Varon weiter aus. So sei dieser rührende Moment festgehalten worden.

Der ältere Mann habe sich schliesslich besser gefühlt und aufgehört zu weinen, sagt Varon. Gezeichnet von 256 Arbeitstagen ohne Unterbrechung wirkt der Arzt selbst emotional, während er diesen Moment noch einmal durchlebt.

Schon oft habe er sich ans Bett von Patientinnen und Patienten gesetzt, um mit ihnen zu plaudern, weil sie einfach jemanden brauchten.

«Mein Team ist gut darin, aber wir haben so viele Patientinnen und Patienten, dass wir nicht alle umarmen und nicht jede Hand halten können.» cnn

Bild: keystone

Wie Varon am Dienstag gegenüber der TV-Sendung «Good Morning Britain» berichtete, sei der ältere Mann wieder gesund und mit seiner Frau vereint.

Währenddessen geht der Kampf des Arztes weiter. Er wisse selbst nicht, wieso er noch nicht zusammengebrochen sei:

«Meine Krankenpflegerinnen und Pfleger weinen mitten am Tag – manchmal wegen Situationen wie dieser: Sie sehen einen Patienten, der weint, weil er seine Familie sehen möchte.» cnn

Erst am Montag wurde mit über 96'000 Corona-Hospitalisationen in den USA ein neues Rekordhoch erreicht. Für Joseph Varon ist das frustrierend:

Ich mache das Tag für Tag und die Leute da draußen machen das Falsche. Die Leute sind da draußen in Bars, Restaurants, Einkaufszentren – es ist verrückt – es ist, als würden wir arbeiten, arbeiten, arbeiten, arbeiten, arbeiten und die Leute hören nicht zu und landen dann auf meiner Intensivstation. cnn

Aus diesem Grund appelliert er immer wieder an die Bevölkerung, sich an die Massnahmen zu halten – auch zuliebe des Gesundheitspersonals. Er warnt: Wenn die Menschen in den nächsten 6 – 12 Wochen nicht das Richtige täten, könnte die USA den dunkelsten Tag der amerikanischen Medizingeschichte erleben.

Mehr zum Corona-Virus:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Putzen im Covid-Spital Mediziner warnt: Coronasituation im Kanton Freiburg sehr ernst Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter