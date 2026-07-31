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Migranten-Ansturm in Ceuta: Die Lage im Liveticker

Migrants return to Morocco from the Spanish enclave of Ceuta, Friday, July 31, 2026. (AP Photo/Antonio Sempere) Spain Ceuta
Menschen drängen über die Grenze zwischen Marokko und Spanien.Bild: keystone

«Hat vollkommen versagt»: Jetzt fordert auch Finnland Schengen-Ausschluss von Spanien

In wenigen Tagen sind zehntausende Menschen in die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika geströmt. In der Stadt herrscht Ausnahmezustand. Derweil wird der Druck auf die spanische Regierung immer grösser. Alles Aktuelle im Liveticker.
31.07.2026, 12:2131.07.2026, 12:21
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12:19
Finnland fordert Schengen-Ausschluss Spaniens
Nach Italien fordert nun auch Finnland den Schengen-Ausschluss Spaniens. Innenministerin Mari Rantanen erklärt auf X: «Spanien hat vollkommen versagt, die Aussengrenze des Schengen-Raums vor Eindringlingen zu schützen. So kann es nicht weitergehen.» Wer seine Pflicht nicht erfülle, könne nicht Schengen-Mitglied sein.

11:11
Auch Migranten in Melilla
Auch in der zweiten spanischen Nordafrika-Exklave Melilla haben Hunderte Migranten die Grenze überwunden. Etwa 400 Menschen seien über zwei Grenzübergänge von Marokko aus auf dem Landweg und über einen Damm im Süden der Stadt in das Gebiet gelangt, sagte der Präsident der autonomen Stadt, Juan José Imbroda, dem Radiosender Cope am Donnerstagabend. Die Sicherheitskräfte hätten die Lage unter Kontrolle gehalten. (sda)

11:09
Migrantenansturm in Ceuta
In Ceuta, einer spanischen Exklave in Nordafrika, herrscht Ausnahmezustand. In den letzten 24 Stunden sind gemäss dem spanischen Innenministerium rund 49'000 Menschen aus Nordafrika in die Stadt gelangt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Unter den Ankömmlingen seien viele Minderjährige und Kinder, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur «Europa Press» und anderer Medien hielt der Migrantenandrang am Donnerstagabend an. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Guardia Civil, Rachid Sbihi, sprach von «reinstem Chaos». Die Grenze sei so gut wie zusammengebrochen. Er sprach gar von «Tausenden Migranten», welche versuchen würden, die Grenze zu überqueren. Es sei nicht möglich, genaue Zahlen zu nennen.

Die Lage ist angespannt: Bereits am Mittwoch hatte Ceutas Regionalpräsident Juan Jesús Vivas erklärt, die Aufnahmeeinrichtungen seien völlig überlastet. Hunderte Migranten müssten auf den Strassen übernachten. Zudem sind laut der spanischen Polizeieinheit Guardia Civil am Mittwoch und Donnerstag die Leichen von insgesamt 19 Menschen gefunden worden, die vermutlich in den vergangenen Tagen versucht hatten, schwimmend nach Ceuta zu gelangen. Vivas sagte zuvor, in den vergangenen zwölf Monaten seien bereits rund 60 Leichen von Migranten geborgen worden. (sda/dab)


  • Die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika wurde von Migrantinnen und Migranten überrannt. Allein innerhalb von 24 Stunden wurden rund 49'000 Menschen gezählt. Es gab auch mehrere Todesopfer.
  • Auch in der zweiten spanischen Exklave Melilla wurde ein Ansturm registriert.
  • In Ceuta wurde das Ausrufen des Notstandes gefordert. Strassen waren überlaufen, Menschen mussten draussen übernachten, das Gesundheitssystem drohte zu kollabieren. Auch gemeinnützige Organisationen kamen mit der Versorgung der Menschen nicht mehr nach.
  • Der Druck auf die spanische Regierung wächst. Mehrere EU-Länder üben scharfe Kritik. Italien etwa forderte den Ausschluss Spaniens aus dem Schengen-Vertrag.
  • Auch an Marokko gibt es Kritik, da dem Land vorgeworfen wird, bei der humanitären Krise nur zuzuschauen. Die Grenzbeamten hätten bloss zugeschaut, während Menschen ertrinken würden.
  • Es ist nicht der erste Ansturm von Migranten auf Ceuta. Bereits 2021 hatte Marokko die Grenzkontrollen gelockert, sodass tausende Menschen in das europäische Land strömten. Die Spannungen zwischen Spanien und Marokko dauern seit Jahren an.
  • Die Bevölkerung von Ceuta fordert Premierminister Pedro Sanchez zum Handeln auf. Dieser hatte für Freitag einen Besuch in der Exklave angekündigt. Gleichzeitig wurde zu Demonstrationen gegen ihn aufgerufen.

Mehr dazu:

49'000 Migranten kommen in 24 Stunden nach Ceuta: Meloni will Schengen-Ausschluss Spaniens
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Zehntausende Migranten wollen nach Ceuta
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Zehntausende Migranten wollen nach Ceuta

In Ceuta, einer spanischen Exklave in Nordafrika, herrscht Ausnahmezustand.
quelle: keystone / antonio sempere
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Ausnahmezustand in Ceuta: Zehntausende Migranten überrennen spanische Exklave in Marokko
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