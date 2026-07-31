«Hat vollkommen versagt»: Jetzt fordert auch Finnland Schengen-Ausschluss von Spanien

Nach Italien fordert nun auch Finnland den Schengen-Ausschluss Spaniens. Innenministerin Mari Rantanen erklärt auf X: «Spanien hat vollkommen versagt, die Aussengrenze des Schengen-Raums vor Eindringlingen zu schützen. So kann es nicht weitergehen.» Wer seine Pflicht nicht erfülle, könne nicht Schengen-Mitglied sein.
Espanja on täysin epäonnistunut suojaamaan Schengen-alueen ulkorajan maahantunkeutumiselta. Näin ei voi jatkua. Kaikkien Euroopan maiden tulee tukea Melonin esitystä. Sellaiset maat jotka eivät täytä velvollisuuttaan suojata ulkorajaa, eivät voi olla Schengenin jäseniä.— Mari Rantanen (@MariPSRantanen) July 31, 2026