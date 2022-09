Chapman hatte Lennon vor dessen Haustür in Manhattan erschossen und war dafür zu «20 Jahren bis lebenslänglich» verurteilt worden. Frühestens in zwei Jahren kann er erneut eine Bewährung beantragen. (sda/dpa)

Der 67-Jährige sitzt seit den tödlichen Schüssen auf den Musiker im Dezember 1980 in Haft, derzeit in einem Gefängnis nördlich der Metropole New York. Lennons Witwe Yoko Ono kämpft jedes Mal, wenn eine Bewährung ansteht, gegen die Entlassung.

Der Mörder von Beatles-Sänger John Lennon muss weiter in Haft bleiben. Mark David Chapman wurde bereits zum zwölften Mal eine Bewährung verweigert, wie am Mittwoch aus Daten der New Yorker Justizbehörden hervorging.

