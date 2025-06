Mexikanische Behörden retten über 3000 Schildkrötenbabys vor Schmugglern

Die Jungtiere gehörten nach Behördenangaben der Art der Meso-amerikanischen Schildkröte an. Diese ist in Mexiko, Zentralamerika und Kolumbien beheimatet und steht in Mexiko unter Schutz. Die von den Behörden abgefangenen Tiere seien ohne Dokumente transportiert worden, die ihre Herkunft belegen, erklärte die Staatsanwaltschaft. Das verstosse gegen Umweltgesetze.

Während einer Verkehrskontrolle im südlichen Bundesstaat Chiapas seien die Kriechtiere in Kisten «in überfüllten Bedingungen» entdeckt und der Fahrer des Fahrzeugs wegen illegalen Wildtierhandels festgenommen worden, erklärte die mexikanische Staatsanwaltschaft für Umweltschutz am Freitag (Ortszeit).

Heidi Klum kürt Daniela und Moritz zu «Germany's Next Topmodel»

Seit 20 Jahren sucht Heidi Klum im Fernsehen Nachwuchsmodels. Beim Abschluss der Jubiläumsstaffel waren viele Ehemalige dabei – und am Ende zwei neue Sieger.

Nach fast vier Stunden war es so weit: Die 20. Staffel von «Germany's Next Topmodel» ging zu Ende, und Heidi Klum riss im Live-Finale die Hände von Daniela und Moritz in die Höhe. Die 20-Jährige aus Ostfildern bei Stuttgart und der 19 Jahre alte Berliner konnten sich in der Jubiläumsausgabe der Castingshow durchsetzen.