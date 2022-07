Polen ratifiziert Nato-Beitritt von Finnland und Schweden

Polen hat den Beitritt der nordischen Länder Finnland und Schweden zur Nato ratifiziert. Präsident Andrzej Duda unterzeichnete am Freitag die Gesetze, die zuvor von beiden Kammern des polnischen Parlaments in Warschau gebilligt worden waren. «Dies ist ein sehr wichtiger Tag nicht nur für die NATO und für unseren Teil Europas, sondern auch für die Sicherheit künftiger Generationen», sagte Duda bei einem Besuch in der Ostseestadt Gdynia.

Der polnische Präsident Andrzej Duda während der feierlichen Unterzeichnung des Gesetzentwurfs, der ihn ermächtigt, den Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens zu ratifizieren, in Gdynia, Nordpolen, am 22. Juli 2022. Bild: keystone

Finnland und Schweden seien über viele Jahrzehnte neutral gewesen. Die russische Aggression gegen die Ukraine, die in ihrer Grausamkeit an den Zweiten Weltkrieg erinnere, habe diese Sichtweise verändert, sagte Duda der Agentur PAP zufolge.

Das westliche Verteidigungsbündnis hatte auf seinem Gipfel in Madrid Ende Juni den Beitrittsgesuchen aus Finnland und Schweden zugestimmt. Seitdem läuft die Ratifizierung durch die einzelnen Mitgliedsstaaten.

(yam/sda/dpa)