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Erdbeben in Venezuela: Retter finden Überlebende

Erdbeben in Venezuela: Retter finden noch immer Überlebende

30.06.2026, 13:43

Knapp eine Woche nach den verheerenden Erdbeben in Venezuela werden immer noch Menschen lebend gefunden.

Salvadorianische Einsatzkräfte erreichten in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) einen 44-Jährigen unter den Trümmern eines Einkaufszentrums in der Küstenstadt Maiquetía, wie El Salvadors Präsident Nayib Bukele auf der Plattform X schrieb. Der Mann sei über einen Schlauch mit Wasser versorgt worden, während die Rettungsarbeiten andauerten.

epa13074444 Rescue workers search for survivors among the rubble following two earthquakes with magnitudes of 7.2 and 7.5 in Catia La Mar, La Guaira state, Venezuela, 29 June 2026. The earthquakes hav ...
Die Suche nach Vermissten dauert an.Bild: keystone

Die Feuerwehr der ecuadorianischen Hauptstadt Quito, die ebenfalls im Katastrophengebiet im Einsatz war, meldete am Montag die Rettung eines zwölfjährigen Jungen. «Fünf Tage nach dem Erdbeben sind Lebenszeichen der grösste Ansporn, weiterzumachen», hiess es in einem Post auf der Plattform X. «Solange es noch eine Chance gibt, werden wir weiter suchen.»

Hund «Giselle» gerettet

Auch ein Hund ist nach Angaben von Bukele unter den Geretteten. Das Tier, das auf den Namen «Giselle» höre, sei in der Stadt Caraballeda nach einem fünfstündigen Einsatz aus den Trümmern gezogen worden. In einem Video war zu sehen, wie der Hund in den Armen seines Retters lag und diesen aufgeregt im Gesicht abschleckte. Die Angaben zu den Rettungen liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Die Zahl der Toten nach den beiden Erdbeben der Stärken 7,2 und 7,5 am vergangenen Mittwoch liegt nach Angaben der venezolanischen Regierung derzeit bei 1'719. Einsatzkräfte aus Venezuela und zahlreichen anderen Staaten suchen weiter unter eingestürzten Gebäuden nach Verschütteten. Nach einer Modellrechnung der US-Erdbebenwarte USGS könnte die Zahl der Toten in die Zehntausende gehen. (sda/dpa)

Mehr zum Erdbeben in Venezuela:

Zahl der Toten in Venezuela auf mehr als 1700 gestiegen
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